Des plongeurs et des “Murexois” heureux

Murex Dive Bangka : Avis de plongeurs !

Pour ce dernier “épisode” de notre dossier spécial séjour au Murex Dive Bangka, nous avons recueilli l’avis de quelques plongeurs-euses également présents.

Joele

55 ans, psychothérapeute

N3, 380 plongées Endroit dépaysant, décors paradisiaque,

Accueil sincère et chaleureux,

Cuisine agréable et exotique.

Les plongées sont étonnantes avec des guides qui se démènent pour nous faire découvrir une faune surprenante.

Les bungalows sont spacieux. Toutefois, il y manque un petit frigo qui nous permettrait d avoir des boissons fraîches. Aussi, le confort de la literie est moyen.

Tout au long du séjour, tout le personnel se mobilise pour nous rentre le séjour le plus agréable possible. Ils sont très disponibles et souriants.

Un séjour que je recommanderais sans hésitation.

Fabrice,

56 ans, artisant

Instructeur, 4000 plongées Bangka un goût de paradis. Dès notre arrivée le ton est donné, plage de sable blanc, cocotiers et bungalows en bord de mer. Nous découvrons le notre avec plaisir, nos bagages sont déjà sur notre terrasse. Lit king size, vaste salle de bain extérieure et bien sûr la vue sur l’océan nous promettent un séjour confortable. La salle de restaurant et sa terrasse, point central de l’hôtel, nous accueillent pour les repas, du petit déjeuner jusqu’au diner. Chaque jour une grande variété de choix de la cuisine locale nous est proposée. Les aménagements extérieurs, hamacs, transats et petits salons sur la plage permettent des moments de détente au soleil très appréciables. Le souriant personnel du Murex Bangka est là pour nous et répondre à nos désirs.

Notre matériel de plongée est soigneusement transporté et rangé par l’équipe du dive center dans des caisses à nos noms et entreposé sous l’abris prévu à cet effet, des bacs de rinçage et une salle spécialement dédiée au matériel photo et à la vidéo sont également à notre disposition. Les bateaux sont spacieux et parfaitement équipés pour la plongée. L’équipage est toujours prêt à nous aider.

Il ne reste plus qu’à profiter des plongées accompagnés de notre guide spécifiquement formé et qui prendra plaisir à nous faire découvrir la faune sous marine de son île. Une agréable collation nous est servie après chaque plongée.

En conclusion, que ce soit sous ou au dessus de la surface de l’eau, la beauté des lieux est au rendez vous, la gentillesse et le sourire spontané des insulaires ne peut nous laisser indifférents. Séjour à faire ou à refaire.

Seul point noir au tableau, par moment une forte odeur d’eaux usées émane des salles de bain.

Lydia

64 ans, retraitée

N3, 523 plongées et Gérard

65 ans, retraité

E3TSI, 2000 plongées … Après un long voyage de Paris à Manado nous abordons une plage de sable blanc dans un lagon turquoise où une joyeuse et sympathique équipe nous accueille ; les bungalows nous sont attribués, pour la plus-part en bordure de plage (simples mais typiques et douillets) ainsi que la version luxueuse où nous prenons nos aises… ! (Plus spacieux, mais d’où la vue sur le lagon manque…car là, c’est la nature aborigène qui nous entoure). La vie est bien organisée, les petits déjeuner très copieux et variés (tout le monde y trouve son compte…il y a même de petites viennoiseries pour les plus gourmands) , les repas variés autant que faire se peut avec les produits locaux et à des horaires raisonnables… Nos apéritifs collectifs que nous organisons, sur le bord de plage chaque soir, sont bien accueillis par les membres du complexe qui d’ailleurs nous facilitent la tâche en nous apportant discrètement leur coopération en nous fournissant nombres d’attentions (verres, glaçons voire même l’éclairage et des chips maison aux crevettes !!!)

Le rythme de chaque jour s’organise simplement et doucement en fonction des souhaits de chacun, d’horaires malléables et respectueux de l’environnement (l’électricité fournie par des générateurs et panneaux solaires encore peu nombreux pour le complexe est de 17h à 7h ce qui permet des douches avec eau chaude, des ventilateurs et des climatiseurs…pour mieux dormir !).

Les équipes qui nous encadrent sont aux « petits soins » … un problème …une solution, tant au point de vue restauration, massage (et oui, bien que placé un peu trop près de l’emplacement départ plongée) tout le monde peut se faire masser tout au long de la journée en prenant rendez-vous auprès de la réception… et cela fait un bien fou !!! (D’ailleurs nous avons tous droit une offre gratuite de 15minutes pour sa découverte).

Les bateaux rapides sont très bien aménagés, spacieux et confortables, l’équipage est attentif et au service de leurs passagers.

Quant aux guides de plongée ils sont attentifs et connaissent bien leur environnement où ils nous font découvrir les merveilles de leurs eaux chaudes (de 27° à 29°C) …Le moindre nudibranche nous est signalé et nommé !!!…BRAVO et Merci.

L’on pourrait dire qu’il manque une piscine…mais à quoi bon… la mer des Célèbes est si proche et chaude dans son lagon !

Une sortie pour 3 plongées à BUNAKEN est faite après 1h45 de trajet bateau qui permet de découvrir de splendides tombants où se prélassent nombre de tortues …à ne pas manquer…c’est un plus à mon avis !

Une visite au village est proposée, elle a pour but de nous faire découvrir après 1 heure de marche en bordure de mer et dans la jungle un ensemble de demeures très bien tenues avec de nombreux enfants heureux de nous voir, l’accueil y est jovial et chaleureux… un respect mutuel se ressent.

Pour conclure je dirais que ce voyage ne laisse pas indifférent mais un doux souvenir d’échanges humains profonds et de magnifiques images sous-marines à protéger et à sauvegarder.

Patricia

62 ans, retraitée

N3, 425 plongées Ce que nous avons le plus apprécié en dehors du cadre naturel qui est exceptionnel, c’est la gentillesse des locaux qui se plient en quatre et font toujours le maximum pour nous faire plaisir et répondre positivement à nos attentes. Leur bonne humeur permanente est aussi à signaler Nous avons eu le bonheur de découvrir un responsable parlant français venu spécialement pour notre groupe, ce qui est très agréable lorsque l’on se trouve au bout du monde …

Les bateaux de plongée indonésiens mis à notre disposition étaient très pratiques et confortables, très bonne organisation pour le rangement du matériel, équipage efficace pour le changement des bouteilles, bonne échelle solide pour remonter à bord, espace suffisant pour ne pas se gêner, ce qui n’est pas peu dire lorsque l’on est avec des photographes …

Toujours un bon petit encas à la remontée avec la bonne humeur de nos guides de plongée et de l’équipage.

Le seul point négatif, si l’on peut le considérer comme tel, c’est l’épaisseur de l’air … humide et très chaude ! Mais si l’on ne veut pas cet inconfort … on reste chez soi !

Xavier

53 ans, responsable amélioration continue

N2, 120 plongées Malgré une infrastructure un peu surannée, le resort Murex Bangka est un petit havre de paix. Inutile de chercher les jet-skis, les ballons qui glissent sur l’eau et les parachutes tirés par un bateau. Ici c’est simple et souriant. Le personnel et les habitants de l’île sont adorables et toujours prêts à vous aider. A la fin d’un séjour, ils font partie de la famille.

Une petite plage de rêve et des bateaux pour la plongée et même du bord pour ceux qui savent lire le courant.

La nourriture est locale et plus sans être trop épicée pour les personnes sensibles.

Maintenant, inutile de vous imaginer un footing de remise en forme chaque matin… Votre piste d’entrainement mesure seulement 200 mètres et correspond à la longueur de la plage.

Les randonnées sur l’île sont un vrai crève-cœur et malgré l’envie des responsables du centre, le niveau de pollution par les déchets plastiques et tellement important que vous oublierez le petit village de pêcheur, les constructeurs de bateaux en bois et les bucherons que vous avez croisés en chemin.

Espérons que la volonté de ceux qui veulent rendre à l’île sa beauté originale l’emportera sur les volontés d’exploitation Chinoise sur l’île pour préserver un lieu unique.

Cyril

33 ans, ingénieur

N2, 240 plongées L’arrivée par la mer permet de découvrir l’emplacement dont bénéficie l’hôtel dans une crique aux eaux turquoise et limpides, bordée par un récif. Les capitaines font preuve de dextérité pour y naviguer et y faire des créneaux, que bons nombres de conducteurs risquent d’envier. Belle plage de sable blanc, un peu petite lorsque la marée est haute. Les bungalows (un récent pour ma part) sont bien équipés et spacieux, à flanc de colline avec terrasse orientée vers la mer mais dont la vue n’est pas forcément dégagée.

De taille raisonnable, on se sent à l’hôtel comme en famille, avec un personnel convivial et prévenant.

L’équipe de plongée est top, les guides bien formés et une salle photo est à disposition avec tout le nécessaire pour nettoyer et recharger accu et phare.

La station de gonflage est à l’écart de l’autre côté de la colline, donc aucun bruit partout dans l’hôtel, mais sacrée logistique pour l’équipe qui prépare !

Les plongées sont sélectionnées en fonction des conditions mais aussi des souhaits des plongeurs, si par exemple un site nous a plu ou que l’on recherche une espèce en particulier (au hasard, des hippocampes pygmées).

Elles se déroulent dans de bonnes conditions car les bateaux n’ont qu’une capacité d’une dizaine de plongeurs et qu’ils sont répartis sur différents sites.

L’accès ne se faisant que par la mer, l’embarquement pour rejoindre l’hôtel s’effectue sur une plage, proche de Manado, qui malheureusement ne reflète pas le cadre idyllique vers lequel nous nous rendons. Un peu de nettoyage pour l’accueil des clients ne ferait pas de mal.

L’électricité étant produite par un générateur, celui-ci ne fonctionne que de 17h à 7h. En journée, l’alimentation se fait par batterie (et panneaux solaires) donc seules les prises de la salle photo sont fonctionnelles.

Didier

63 ans, cadre FPH

N2, 280 plongées Premier séjour plongée en Indonésie sur cette ile Bangka, qui m’était totalement inconnue. Maintenant que j’y suis allé, entre l’ile elle même, ses habitants et en particulier ceux croisés tous les jours au Murex Dive Bangka, toujours souriants et naturels, sans oublier les plongées, je sais que j’aurais grand plaisir à y retourner. Cela même si l’extension envisagée peut faire craindre de perdre le coté “Robinson” très appréciable. Mais cela permettra de mieux accueillir des accompagnants qui ne sont pas plongeurs.

Si je plonge depuis plus de 20 ans, je suis un plongeur “du dimanche” car auparavant je n’avais participé qu’à un seul séjour uniquement dédié à la plongée, une semaine de croisière en Mer Rouge lors d’une des premières campagnes de tests de matériels organisées par le magazine Plongeurs International. Mais j’ai eu la chance de voyager et de plonger dans des endroits de rêve : Polynésie, Nouvelle Calédonie, Mayotte, Mexique, Bahamas, Antilles.

Si je n’ai pas retrouvé la multitude et la diversité de poissons de la Mer Rouge, ni la profusion de coraux durs et colorés de Polynésie ou de Nouvelle Calédonie, les plongées avec le Murex Dive Bangka font indéniablement partie des plus belles. Tant par leur variété, leur accessibilité que par la découverte d’une faune jamais croisée ailleurs.

Je ne peux que conseiller de profiter de la convivialité du Murex Dive Bangka et de mouiller les palmes dans ces eaux encore préservées, sources de superbes souvenirs.

Dernier coucher de soleil !

Au revoir !

