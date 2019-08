Le bassin circulaire de TODI a été aménagé au sein du site minier de Beringen, au nord-est de Bruxelles. Cette ancienne mine de charbon, en activité de 1922 à 1989, constitue environ 100 000 mètres carrés de bâtiments pour la plupart abandonnés. Une des exceptions est l’un des décanteurs de la houillère, devenu depuis 2016 un gigantesque aquarium de 36 mètres de diamètre et d’une profondeur de 10 mètres en son centre. Il se nomme désormais TODI. Dans ses 6 200 000 litres d’eau douce d’une température de 26°C évoluent, selon les chiffres officiels, 2200 poissons de 30 espèces différentes importés des eaux d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine. Et ce que vous propose TODI, c’est d’évoluer au milieu de ces poissons tropicaux en PMT, en plongée ou en apnée !

Lavage et rinçage obligatoires

Ici, au contraire de la plupart des fosses de plongée, pas de discrimination : apnéistes et plongeurs peuvent évoluer ensemble, mais en respectant quelques règles, et tout d’abord laver et rincer leur matériel avant de s’immerger, pour éviter de contaminer les poissons. Seuls sont totalement interdits dans le bassin les stabs et les plombs personnels, que vous trouvez sur place, ainsi que des blocs à foison. Si vous souhaitez voyager léger, TODI est équipé de tout le matériel MARES nécessaire. Cependant, n’oubliez pas votre Action Cam ou votre appareil photo, mais ne vous encombrez pas d’un phare, la visibilité est très bonne. Après avoir acquitté la modique somme de 25 €, on vous remet un bracelet électronique. Sitôt passé le tourniquet, vous devez ressortir dans les deux heures si vous ne voulez pas vous voir facturer de quart d’heure supplémentaire. Attention, ça passe vite !

Un air de village englouti

Un décor varié

Pour que vous n’ayez pas l’impression de plonger dans un silo, les concepteurs du bassin l’ont rempli, comme un aquarium, de divers éléments de décor immergés : colonnes romaines, tunnel ferroviaire, souche d’arbre géante, murs de pierre, un bar sur pilotis et trois habitacles de voiture (pas la meilleure idée…) qui s’ajoutent à la colonne centrale en béton du bâtiment d’origine. Celle-ci propose deux plate-formes, dont une à fleur d’eau bien pratique pour se reposer entre deux apnées. Enfin, quelques hublots ont été creusés pour que vous puissiez dire bonjour à ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas s’immerger.

Une plongée paisible

La profondeur n’excédant pas 10 mètres, vous pourrez probablement passer une heure et quart à admirer la multitude de poissons d’eau douce, donc rarement observés par les plongeurs, qui nagent en toute tranquillité sans trop se soucier des humains. Certains (Tetraodon mbu) se laissent toucher. Certains (Amphilophus citrinellus) tentent de mordre ceux qui posent la main sur leur territoire, à savoir le bar ou une voiture. Mais la plupart gardent une distance minimale de sécurité. On peut rester longtemps posé au fond à contempler le ballet des gros Piaractus brachypomus au milieu de leurs congénères. Mais on peut également s’installer devant les murs de pierres et regarder la multitude de tout petits poissons qui se complaisent dans leurs anfractuosités. Mais on peut aussi tourner tranquillement et tenter de dénicher sur le fond un Pléco léopard (Pterygoplichthys gibbiceps), ou scruter la surface pour trouver le long Arowana argenté (Osteoglossum bicirrhosum).

Perdu parmi les poissons

En apnée, les sensations sont différentes, mais on peut surtout voir certains poissons adopter des comportements différents. Par exemple, à trois reprises, j’ai pu observer la formation d’un cercle de Piaractus autour de moi, après m’être posé à trois mètres de profondeur pendant environ 1 minute 30. Super agréable !

Après être sorti de l’eau

Beringen n’est pas une destination touristique de choix, loin de là, mais le complexe minier propose tout de même des activités autres que la plongée. Vous pourrez par exemple marcher ou faire du vélo sur le site, très impressionnant, faire un peu de shopping dans le centre commercial, manger ou boire un coup ou visiter le musée de la mine. Celles et ceux qui veulent se dépenser peuvent monter en haut du terril situé juste derrière TODI par les escaliers, les cordes à nœuds sur plans inclinés ou les pistes de VTT pour admirer la région d’un peu plus haut. Evidemment, pour tout cela, il vaut mieux que le soleil soit au rendez-vous, et dans cette région, ce n’est pas gagné…