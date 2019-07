Murex Dive Bangka : entre Art de vivre et combat !

Par Cyril et Didier LANTZ – Photos des auteurs

Le Murex Dive Bangka mène plusieurs combats en parallèle. Une sorte de philosophie de l’engagement écologique. Ici le terme “écologie” est à sens multiple, dont les buts sont humanistes et humanitaires.

Si le manager général est européen (une fois !) ainsi que le responsable “Plongées”, les managers sont indonésiens et à Bangka l’ensemble des équipes de restauration : 36 personnes, et de plongée : 20 personnes qui sont soit guides, capitaines, membres d’équipages ou attachés à la logistique, est issu pour 60% directement de l’ile de Bangka et pour 40% de Manado.

Il y a des “Rollers” qui travaillent entre les deux hôtels Murex (Bangka et Manado), les deux établissements étant sous la même direction.

A noter que cette résolution du recrutement local est basée sur un système qui lie appétence et formation dont l’apprentissage par compagnonnage.

La motivation à souhaiter évoluer et les capacités des personnels sont prises en compte par l’équipe dirigeante. Qui veut améliorer ses compétences en cuisine, en salle, à l’accueil se verra proposer un parcours professionnalisant.

Il est même offert à chacun d’être formé à la plongée cela dans un but de loisir mais également à visée professionnelle pour ceux qui le souhaitent et le peuvent.

Cette formation, de type PADI, qui peut être assez longue pourra déboucher sur un diplôme de Dive Rescue ou devenir guide et comprendra d’une part les connaissances théoriques et pratiques de la sécurité en plongée mais aussi un très bon niveau de connaissance en biologie marine en adéquation avec la faune locale.

Une formation à l’anglais est faite et l’apprentissage du français devrait s’inscrire dans les possibilités de formations proposées par les établissements « Murex ».

La formation n’est qu’un des volets développés par Murex.

Il existe un code des “valeurs Murex” pour un même niveau de compréhension du comportement à avoir envers les clients. Ce qui nous a marqué et séduit c’est la grande convivialité des équipes et leur solidarité. Chacun, en fonction des besoins, participe aux diverses missions et tâches nécessaires au bon fonctionnement du Murex Dive en particulier en ce qui concerne la logistique. Un vrai travail partagé et d’équipe. A retenir, l’extrême gentillesse de tous ainsi que leur amabilité et leur souci de trouver des solutions adaptées.

Cela peut étonner, mais nous avons apprécié le côté « Robinson Crusoé », qui fait que par une dynamique écoresponsable, en horaire de journée quand nous sommes en plongée, les générateurs sont coupés.

De 07h00 à 16h30 nous ne disposons plus d’électricité pour éviter le gaspillage de l’essence indispensable au fonctionnement des générateurs. La coupure de courant ne concerne pas les lieux communs et la cuisine et, après notre départ, il est prévu qu’une prise reste alimentée dans les chambres ainsi que les ventilateurs.

Conscient de cette problématique, Murex cherche les meilleures options pour améliorer ce que certains peuvent considérer comme « non conforme à leur mode de vie ». Quelques panneaux solaires sont expérimentés mais la réflexion est ouverte sur d’autres hypothèses. Lorsque nous parlons de quelques panneaux, c’est le nombre car il bien question d’une véritable installation opérationnelle onéreuse qui est installée.

Et la chasse aux « plastiques » et autres déchets est bien présent dans les esprits !

Il y a également un partenariat avec une association de préservation du corail. Des fermes de coraux sont implantées à Bangka et des boutures sont repositionnées sur le récif.

Un autre combat de sauvegarde de cet environnement « sauvage » et naturel, habitat de 3000 personnes, est engagé par Murex. En effet, tant sur le plan local que sur le plan juridique, Murex est opposé à la destruction de l’ile de Bangka par une compagnie minière qui cherche à s’implanter afin d’extraire des minéraux dits « essentiels » à la production des outils de notre modernité (!) : smartphones et autres tablettes et composants électroniques.

Pour s’opposer à cette catastrophe, une action juridique est lancée mais son financement demande des moyens importants. C’est pourquoi, Murex propose que chaque touriste fasse un don de cent-mille roupies indonésiennes (environ 6,5€uros).

Nous n’avons eu aucune hésitation à soutenir cette cause qui nous apparaît juste et justifiée.

Associé à cette dynamique de développement durable, Murex Dive Bangka est engagé dans un projet de rénovation et d’agrandissement. Les plans sont prometteurs même si augmenter la capacité d’hébergement peut inquiéter. Mais cela restera un hôtel de taille acceptable avec 30 à 35 bungalows dispersés sur une surface de terrain doublée, contre 19 actuellement.

Et nous comptons sur la détermination de Thomas Demesmaeker afin que l’esprit de convivialité et de partage, que nous avons souligné, reste le ciment de ce futur qui s’ouvre aux touristes que nous sommes et que nous avons apprécié.

L’extension est située sur la hauteur à l’ouest de l’emplacement actuel. Une piscine est prévue avec vue sur une seconde plage qui sera également accessible aux vacanciers Emplacement future piscine Peut-être pourrons-nous vous présenter ce futur si la chance nous permet d’y retourner ? Seconde plage en contrebas

Comme vous présenter le Murex Manado ou encore le “Passeport to Paradise”.

Mais chaque rénovation pouvant amener son augmentation tarifaire, nous ne pouvons que vous conseiller de profiter du Murex Dive dès maintenant en bénéficiant des avantages offerts aux lecteurs de DIVOSEA – Les Amis de Plongeurs International !

Sur place vous aurez peut-être la chance en levant les yeux vers les cimes des arbres de la plage, de voir la mascotte du Murex Bangka, un Couscous (cuscus) !

Ce séjour fut un réel moment de découverte, de plaisir, de rencontres. Si nous y étions pour faire de la plongée, il nous restera également la gentillesse, les sourires et la convivialité de toute la communauté du Murex Bangka, hôtel aux dimensions humaines dans un lieu encore préservé.

IMPORTANT ! Les lecteurs de DIVOSEA qui feront une réservation directe au Murex Dive Bangka bénéficieront de 10% de remise sur l’hébergement, de 50% de remise sur les plongées NITROX et de l’excursion au village offerte (sous réserve de disponibilité). Cela à condition de réserver avant le 31 décembre 2019 pour des séjours programmés jusqu’à fin 2020. Alors profitez-en ! Contactez l’équipe de réservation du Murex à l’adresse reservations@murexdive.com avec le code avantage : Murex et Les Amis de Plongeurs International DIVOSEA 2019-2020

Pour en savoir plus : http://murexdive.com/diving/francais/ ——–

Avant de partir ! https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage/indonesie

Information ! Si vous souhaitez qu’une équipe de nos reporters vienne faire un reportage sur votre établissement hôtelier, centre de plongée, ou sur des croisières que vous organisez, contactez la rédaction à l’adresse suivante : redaction@divosea.com