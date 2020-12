Par Cyril et Didier LANTZ (Photos des auteurs)

Le masque « intégral » TWOBAS de la société AMPHIBEA est un masque pour découvrir la faune et la flore subaquatique en PMT ou snorkeling pour ceux qui ne connaissent pas d’aller nager avec palmes, masque et tuba.

Et ici nous avons 2 tubas !

Nous l’avons utilisé et nous avons été séduits.

Puisque nous faisons une escale sur l’ile de Port Cros, pourquoi ne pas aller découvrir avec ce masque le sentier sous-marin qui chemine entre la plage de La Palud et le Rocher du Rascas ?

Mais avant d’atteindre notre lieu pour réaliser cet essai, il nous faut parcourir un des plus beaux sentiers pédestres de l’ile de Port Cros, le sentier des Plantes.

Environ 1heure de ballade avec de superbes points de vue.

Arrivés sur site, il ne nous reste qu’à enfiler le TWOBAS et à nous jeter à l’eau !

Disons-le, les regards se tournent vers l’ « Alien » que vous voilà devenu mais fi de cela et commençons l’exploration.

… Même alors que les conditions ne sont pas idéales, ce masque bénéficie d’une « bulle » de vison large et d’une parfaite transparence. Ce qui promet et permet de bons moments à fureter à la surface en contemplant l’univers sous-marin. Cette première prise en main du TWOBAS est des plus satisfaisantes comme cette ballade en snorkeling entre la Plage de La Palud et le rocher du RASCAS où nous avons découvert une infime partie de la faune et de la flore de cette ile de Port Cros.

Girelle Paon

Le TWOBAS est confortable et avoir 2 tubas réglables est assurément un atout qui permet d’ajuster leur angle d’inclinaison en fonction de notre position de tête dans l’eau.

En cas d’immersion, les sécurités qui obturent les tubas fonctionnent très bien et vous ne vous en rendrez même pas compte si vous tournez la tête et qu’un des tubas se retrouve immergé, l’autre vous permet de continuer à respirer normalement.

Si par mésaventure, de l’eau s’infiltre, les soupapes d’évacuation sont très efficaces.

Au-delà de ces considérations, nous avons comparé le TWOBAS à un autre masque de snorkeling, l’Easybreath, largement leader sur le marché français.

Entre filet de transport et pochette, l’encombrement est équivalent.

Par contre nous ne pouvons nier que le TWOBAS peut sembler plus compliquer à monter mais cela est la conséquence d’avoir 2 tubas réglables et un confort respiratoire.

Ne cachons pas non plus, que le TWOBAS présente un tarif plus élevé que l’Easybreath puisque vendu 35€uros mais la qualité de fabrication vaut cette différence comme les accessoires présents : valve supplémentaire, bouchons d’oreille et le nécessaire afin de pouvoir fixer sur le TWOBAS une mini caméra.

Nous avons eu plaisir à utiliser le TWOBAS conçu par une petite société française et nous en aurons encore mais nous regrettons que les notices ne soient pas complètement en français.

Nous recommandons ce masque de snorkeling TWOBAS, garanti 2 ans, qui assurément pourrait être un cadeau de Noël sympathique pour tous à partir de 12 ans en prévision de futures escapades balnéaires.

