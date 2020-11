Nous avons plongé avec l’European Diving School

Par Cyril et Didier LANTZ (Photos des auteurs sauf mention contraire)

Etre à la Presqu’ile de Giens sur la plage de La Capte face aux Iles d’Or et ne pas plonger n’était pas envisageable même si nous ne pouvions plonger autant que souhaité puisque nous partagions notre séjour avec des non plongeurs.

Voulant limiter les déplacements en voiture, notre dévolu s’est porté sur l’European Diving School, club posé sur la plage à quelques minutes de marche de notre hébergement. Et cela n’a pas été le seul avantage.

Outre sa localisation quasi posée sur le sable, le club tout en bois est bien agencé et dispose de différentes pièces : accueil, salle de cours, local de gonflage, qui enserrent une estrade avec tables et bancs où il est possible de discuter au soleil mais également de préparer son matériel et de s’équiper.

Des toilettes sont à proximité immédiate et une douche est disponible au niveau de l’espace des bacs de rinçages et de l’égouttoir pour les combinaisons et les gilets.

Il est à noter, si vous êtes certifiés, que le tarif des plongées inclut le Nitrox avec les avantages que vous connaissez.

Le matériel proposé est de bonne facture et récent, renouvelé très régulièrement.

Pour le confort des plongeurs que nous sommes, un semi-rigide (9m de long sur 3 de large), qui par choix n’est jamais rempli au maximum de sa capacité, permet de nous emporter rapidement vers les différents spots.

Si besoin, d’autres semi-rigides, un second de même capacité et trois plus petits (7,5m de long) sont mobilisables en particulier pour les groupes.

Ces bateaux sont parfaitement adaptés aux conditions d’embarquement et de débarquement, directement de la plage.

Cela a été un véritable plaisir que de traverser les quelques mètres de sable et d’eau entre club et bateau.

Un plaisir que de traverser de traverser la plage

Nous retenons également que cette organisation à partir de la plage permet à un bateau de faire deux rotations le matin.

Carte des sites Un premier départ pour les confirmés vers 08h30 et un second vers 10H30 et là c’est un vrai plus que de retrouver le sable chaud en milieu de matinée, ce qui laisse largement le temps de profiter de la plage avant la plongée de l’après-midi. Jérémy FREMAUX, responsable de l’European Diving School à La Capte peut vous mener sur les spots les plus connus et les plus appréciés de la Presqu’île, de Porquerolles et de Port Cros. Indépendamment des plongées, naviguer dans cet environnement d’une des plus belles régions du Var est un plaisir renouvelé.

Et le plaisir des yeux et des surprises se prolonge toujours sous la surface dans cette zone de la méditerranée, extrémité nord-ouest du sanctuaire Pelagos de protection des mammifères marins, siège du Parc National de Port Cros.

Du simple plaisir de croiser étoile de mer et oursin comme d’être attiré par les reflets argents d’un groupe de saupes cherchant pitance dans les champs de posidonies ou encore croiser le regard d’un serran posé sur son promontoire.

. De l’attrait d’approcher en silence un banc de sars, ou encore passer au travers d’un banc de castognoles, afin de rejoindre l’épave du cimentier avant de pénétrer dans ses entrailles. .

Ou de celui de descendre dans la zone des 40 pour faire le tour du Grec afin d’y découvrir une flore et une faune innombrable ?

Des plongées sur les sites proposés ne seraient pas des plongées du Parc National de Port Cros si vous ne rencontriez pas murènes et nudibranches !

Sur les tombants vous serez surpris par les étendues de polypes ou par les gorgones aux couleurs changeantes en fonction de l’orientation de votre éclairage.

Ouvrez bien les yeux, des habitants se cachent comme ce poulpe que nous n’avons pas dérangé pendant sa sieste !

Laissez-moi en paix !

Pour clore cet aperçu de notre séjour à La Capte et de nos quelques plongées avec l’European Diving School, une dernière surprise que de voir le « ciel » s’assombrir par le passage d’un nuage de milliers de sardines !

Et quand le ciel devient sombre !

Adresse : European Diving School, 2947 Route de Giens, 83400 Hyères (GPS : 43°3’22’’ N – 006°8’52’’ E)

Contacts : Info@europeandiving.com – jeremy@europeandiving.com

Pour en savoir plus : www.europeandiving.com

