Nous l’avons tous appris, le comédien Claude BRASSEUR nous a quitté le 22 décembre à 84 ans.

Pour beaucoup il nous a marqué dans ses rôles tant au cinéma qu’à la télévision ou au théâtre. Rouletabille et Vidocq ont accompagné l’adolescence de certains d’entres nous.

Et nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et à “ses familles” celle des comédiens mais aussi celle des plongeurs.

Oui, Claude BRASSEUR était un plongeur et si comme nous vous faisiez partie de ceux qui ont eu la chance d’avoir été des privilégiés comme “testeurs” pour le magazine Plongeurs International vous pourriez entendre ceux qui l’ont côtoyé même brièvement dire : “Claude Brasseur était un vrai plongeur, passionné, je le connaissais parce que c’était un excellent client, sympathique, aimable, à Plongespace dans les années 90” ou encore : “J’ai eu le bonheur de plonger avec lui aux Turks and Caicos et je confirme que c’était un vrai plongeur”.

Et dans nos mémoires d’anciens mais lecteurs depuis le début du magazine “Plongeurs International” nous retrouvons des souvenirs comme ce numéro d’octobre 1997

Et la rubrique “Ils plongent aussi !” signée Anne RIOU.

Dans une interview, Claude BRASSEUR disait que son souhait serait de rester dans la nostalgie des Françaises et des Français. Parions que cela sera car si la “grandeur” d’un comédien peut se voir à travers son talent, la “grandeur” d’un homme se perçoit par son naturel, sa simplicité et sa gentillesse ce dont ne manquait pas à Claude BRASSEUR.