Direction plein sud donc pour regagner la proue isolée du reste du navire et souvent délaissée des plongeurs. Car pour y accéder, il faut d’abord survoler un enchevêtrement de tôles, de modules métalliques disloqués et de débris de bois (témoins de la cargaison) qui font pâle figure face à l’arrière encore très bien conservé du navire. Et pourtant, le mât de charge qui tient encore à l’horizontale au-dessus du fond sableux vaut à lui seul le détour. Un couple de poissons-anges géographiques (Pomocanthus maculosus) y a élu domicile depuis déjà fort longtemps, au milieu d’une faune fixée particulièrement riche en couleurs. Un décor de rêve aussi pour les photographes !