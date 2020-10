Retour aux sources

Par Cyril et Didier LANTZ (Photos des auteurs sauf mention contraire)

Cette année, les voyages programmés ont été annulés alors comme une majorité de vacanciers nous sommes restés en France.

Si nous n’avons pas cessé de parcourir l’hexagone de ci de là, il y avait bien longtemps que nous n’y avions pratiqué la plongée sous-marine.

Du nord au sud, avec ses milliers de kilomètres de côtes le choix était vaste.

Sans hésitation nous avons décidé de revenir aux « fondamentaux » et de faire un retour aux sources de nos premières expériences de plongeurs, là où nous avons « réellement » débuté.

Là où nous avons pour la première fois écarquillé les yeux en découvrant la plongée en méditerranée le long des côtes varoises.

Ces côtes que nous n’avions pas retrouvées depuis près de 20 ans alors que ce sont nos premières amours azuréennes.

Il faut dire que, outre d’être devenu le spot numéro 1 pour le kyte surf après avoir vu des milliers de véliplanchistes se tirer la bourre à l’Almanarre, la Presqu’ile de Giens et les iles d’Or avec le Parc National de Port Cros sont également le spot de plongée numéro 1 en France.

Et les paysages sous-marins comme terrestres vous en mettent plein les yeux.

Alors pour ce retour à cette Presqu’ile de Giens après près de deux décennies nous nous sommes posés à La Capte avec sa longue et belle plage. C’est presque par hasard que nous avons découvert un des clubs de plongée de l’European Diving School et sans plus attendre, disons-le, nous n’avons pas été déçus. La longue plage de La Capte

C’est Alex VOGL qui dirige l’European Diving School et le premier club qu’il a fondé il y a plus de 30 ans, toujours en activité, est situé sur une des plus belles plages varoise, la plage de Pampelone sur la commune de Ramatuelle voisine du port le plus connu de la région Saint Tropez. Si l’opportunité nous le permet, peut-être qu’une saison prochaine nous pourrons découvrir ce club situé sur cette plage encadrée à l’est par le Cap du Pinet et à l’ouest par la pointe de la Bonne Terrasse, prémices du Cap Camarat.

Puis ce fût la création d’un second club à Port Grimaud et enfin il y a 15 ans la naissance du club de La Capte où nous avons posé notre matériel.

Ce club tout en bois, dispose de tout le nécessaire pour accueillir dans la convivialité les plongeurs mais, avouons-le, le principal attrait que nous lui avons trouvé est sa situation.

Ce club, qui n’est pas bien indiqué sur la route qui court de l’hippodrome d’Hyères à Giens sur la bande de terre habitée entre étang et mer, est directement implanté sur cette longue plage de La Capte.

Passé l’hôtel Ibis vous arrivez au rond-point qui par la seconde sortie vous amène à l’entrée d’un camping et de quelques places de stationnements.

Entre étang et mer (image Google Maps) Mal indiqué… ne ratez pas le plongeur !

Une fois garé, dirigez-vous vers la mer et vous trouverez le club juste avant d’atteindre la mer.

Si cette situation exceptionnelle est des plus agréables, il n’est pas moins vrai que l’âme d’un club dépend de son responsable et des collaborateurs qui l’entourent. C’est Jérémy FREMAUX (BEES2) qui depuis la naissance du club en assure le fonctionnement mais pas seulement puisqu’il est également le bras droit d’Alex VOGL le créateur de l’European Diving School. Entre autre responsabilité globale pour les 3 clubs, il gère les recrutements. Jérémy FREMAUX et Philou un des moniteurs

Jérémy est professionnel de la plongée depuis 20 ans et avant d’avoir été débauché par Alex pour ouvrir son troisième club, il était chef de base à Port Cros. Autant dire qu’il connait parfaitement les spots de plongée de la Presqu’ile et des iles et il vous fera plonger dans les meilleures conditions en fonction de la météo et de votre niveau.

Ses sites préférés en fonction du niveau sont : Le Cimentier, épave proche de la surface pleine de vie avec une belle densité de poissons, pour les baptêmes ; Le Sec du Gendarme ou celui de La Jeune Garde où il est possible de croiser mérous et barracudas pour les niveaux 1 ; Le Grec, épave renommée riche de flore et de faune dans la zone des 40 ou la pointe Escampo Barriou un ensemble varié qui réserve des surprises ; Et pour le niveau 3 le Donator qui se mérite mais comme pour tout niveau il a une préférence pour la « roche » qui abrite plus de faune.

Carte des sites

Alors que nous pourrions le croire blasé avec plus de 9000 plongées à son actif, Jérémy est un passionné. Pour s’en convaincre il suffit de l’entendre vous raconter les rencontres que nous pouvons faire dans cette partie de la méditerranée qu’il apprécie tant.

Année 2020… port du masque obligatoire ! Il ne vous promet rien mais alors même qu’il n’aura pas fini de vous conter les poissons lune, les rorquals communs ou les dauphins qu’il a croisés avec des palanquées, que vous aurez déjà chaussé les palmes pour vous mettre à l’eau ! La passion ne se trouve pas que dans ses histoires mais également dans la manière de vous accueillir avec son équipe et de vous accompagner avec la pédagogie adaptée. Quel autre indicateur de la passion qui le fait continuer à gérer un club de plongée peut-il être plus parlant que de constater le plaisir qu’il prend (encore !) à accompagner les baptêmes ?

Pour Jérémy la plongée est un partage. Il continue à plonger car il plonge pour les autres. Il plonge pour nous, pour nous faire partager sa passion et les plaisirs d’aller côtoyer la faune et la flore marine locale.

Retenons également la qualité du service rendu qui est reconnu et apprécié comme de vous apporter conseil et aide et de vérifier votre équipement quel que soit votre niveau.

Vérification… … quel que soit votre niveau !

Cela explique les « fidèles » qui reviennent régulièrement et nous avons croisé des plongeurs de tout horizon d’Europe et d’ailleurs. Pouvoir s’exprimer en plusieurs langues surtout pour les « briefs » avant de faire la bascule arrière est un plus.

Notre « regret » a été de constater que nous, Français, étions très minoritaires et cela ne semblait pas conjoncturel. Si vous voulez découvrir ou redécouvrir les spots de la Presqu’ile de Giens et des Iles d’Or, le club de l’European Diving School de La Capte est assurément une bonne adresse et nous y avons rencontré des plongeurs heureux !

Des plongeurs heureux

Adresse : European Diving School, 2947 Route de Giens, 83400 Hyères (GPS : 43°3’22’’ N – 006°8’52’’ E)

Contacts : Info@europeandiving.com – jeremy@europeandiving.com

Pour en savoir plus : www.europeandiving.com

