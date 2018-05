Dans Plongeurs International 150.

Bali sans bouteille avec Sylvie Gilson, Tulamben ou encore l’épave du Liberty en toute liberté.

Sylvie Gilson a choisi de faire le tour du monde des plus beaux spots de plongée avec Laurent de Beaucaron mais en remplaçant le bloc par une paire de palmes en carbone. A Bali, Sylvie et Laurent ont préféré s’éloigner de l’un des hauts lieux touristiques du moment pour trouver le calme propice à l’apnée à Tulamben.

Extrait : Plus loin et un peu plus profond, les structures ajourées du navire nous permettent d’évoluer à l’intérieur sans danger. Quelques grosses éponges barriques ponctuent çà et là le paysage; des gaterins à lignes nous observent prudemment. Et bientôt apparaît notre graal : un superbe poisson-perroquet à bosse qui évolue paisiblement le long du bateau. Les parties situées à la proue de celui-ci ne sont plus très identifiables : la colonisation est magnifique, avec de beaux buissons de corail noir, des grandes gorgones.

