Il aura fallu aller le dénicher entre 35 et 40 mètres de profondeur mais il a fini par se montrer le très discret requin-renard (Alopias sp.)

Etape 07 : Face-à-face avec les requins !

par Philippe LAHOUSSE – photos de l’auteur

Ça y est, je l’ai enfin vu de près ce timide requin-renard ! Cela fait à peine plus de quelques minutes que nous avons été largués le long du tombant de la plus petite des îles Brothers (Small Brother) et le ton est déjà donné : c’est avec les requins que nous avons rendez-vous en ce cinquième jour de croisière !

L’air de rien, il faut quand même penser à remonter un peu car cette première rencontre nous a amenés jusque -40 m (c’est souvent le tarif pour aller chercher les requins-renards !) et à cette profondeur, le temps est compté ! Un dernier regard dans le bleu au cas où un requin-marteau passerait par là (on ne le sait pas encore mais ce sera pour plus tard dans la journée pour quelques chanceux du Ramadan 3…) et nous voilà donc à profiter des couleurs chatoyantes du tombant ouest de la Petite Brother avec pour escorte (très) rapprochée, des poissons-flûtes (Fistularia commersonii) qui prennent un malin plaisir à venir jouer dans nos bulles. Et ne croyez surtout pas qu’il s’agit d’un spectacle de seconde zone destiné à nous faire patienter en attendant le passage d’un requin ! La paroi est de toute beauté et mérite à elle seule une inspection minutieuse. Les émotions ne sont pas les mêmes mais le plaisir des yeux assurément au rendez-vous !

Les tombants de la Petite Brother valent à eux seuls le détour…

Pas le temps de s’ennuyer un seul instant donc et voilà déjà qu’on arrive au sud de l’îlot, là où sont mouillés les bateaux à l’abri du courant. Personne sous l’eau, juste les membres de ma palanquée… et une ombre qui vient de passer furtivement au loin. Nous avons tous compris : le bal de sa majesté le requin longimane (Carcharhinus longimanus) est sur le point de s’ouvrir ! Je me rappelle alors ce que m’avait dit Hatem (le directeur de plongée sur cette croisière) quelques heures plus tôt : « Si tu retiens tes bulles, c’est vers toi qu’il viendra… ».

Les longimanus (Carcharhinus longimanus) sont très opportunistes. Ils n’hésitent pas à venir rôder autour des bateaux au mouillage.

Car le longimanus est un requin inquisiteur qui n’hésite pas à vous foncer dessus en compagnie de son escadrille de poissons-pilotes (Naucrates ductor). Rien d’agressif envers les plongeurs, juste de la curiosité et de l’intimidation qui se termine par un volte-face parfois à la toute dernière seconde. Attention, émotions fortes garanties ! Pas étonnant non plus qu’ils s’attirent les faveurs de bon nombre de photographes. Alors c’est parti pour une séance de prise de vues qui n’aura de limites que celle de la réserve de ma bouteille…

Pour peu que vous reteniez un peu vos bulles, les longimanus n’hésitent pas à venir vous voir de très près !

Comme souvent, ce longimanus a attendu la dernière seconde pour faire volte-face !

De retour sur le bateau, les discussions vont bon train. Il n’y en a que pour eux ! « Malgré la peur de les voir débarquer, ils étaient tellement beaux que ça valait le frisson ! » me confit Marisa, une plongeuse belge venue avec son club associatif. Et Alain, son Président, de renchérir : « La trouille de ma vie ! ». Une plongée riche en émotions qui ne les empêchera pas d’y retourner 2 heures plus tard, plus motivés que jamais !

Hamada a réussi son coup : offrir aux plongeurs de son bateau un face-à-face inoubliable avec les requins !

Site internet : https://united-divers-egypt.com/

Contact : info@united-divers-safaga.net

