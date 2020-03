Etape 6 : La surprise du chef !

par Philippe LAHOUSSE – photos de l’auteur

Les changements d’itinéraire de dernière minute sont à l’évidence l’une des marques de fabrique d’Hamada ! Il nous avait déjà fait le coup l’année dernière en remplaçant une croisière sud par une BDE, et personne ne s’en était plaint (voir n°144 de Plongeurs International) ! Après le repas du soir pris tranquillement au mouillage à l’abri du récif de Sha’ab Abu Nuhas, il remet le couvert en nous annonçant que le Ramadan 3 prenait la route de nuit… Direction les îles Brothers, deux cailloux perdus au beau milieu de la Mer Rouge dont la réputation n’est plus à faire chez les plongeurs. Nous étions partis pour une croisière « Vestiges du Nord », nous voici désormais sur l’itinéraire « Perles du Nord », un combiné exceptionnel d’épaves mythiques, de récifs colorés et de tombants vertigineux qui suscite immédiatement l’enthousiasme de tous sur le bateau. Pas étonnant avec un tel menu ! Et je dois bien avouer que moi aussi j’ai hâte d’être demain…

Au petit matin, le chef (entendez Hamada) est déjà sur le pont et nous nous réveillons au mouillage de la Grande Brother. En guise d’apéritif (sans alcool bien sûr), on embarque dans le premier semi-rigide qui nous conduit sur la pointe nord de l’îlot pour déguster une entrée de choix : l’épave du Numidia, un cargo britannique de 137 m de long qui s’est échoué ici en juillet 1901, et repose aujourd’hui entre -15 et -80 m en position quasiment verticale.

On dirait bien que ce Nason gris (Naso hexacanthus) à la belle robe verdâtre a fait de ce bossoir de chaloupe son terrain de jeu favori. La lumière des flashs permet de faire ressortir les extraordinaires couleurs de la faune fixée sur cette conduite d’aération du Numidia.

Exposée aux courants (parfois violents) du nord, elle est devenue un gigantesque récif où coraux et éponges foisonnent et rivalisent de couleurs pour offrir un spectacle d’une féérie tellement enivrante qu’il faut se résonner pour ne pas se laisser glisser au-deçà de 40 mètres de profondeur ! Pas si grave, il y a déjà tant à voir sur la partie supérieure de ce vestige et de toute manière, les festivités ne sont pas finies…

Il ne faut pas avoir le vertige pour remonter les coursives redressées quasiment à la verticale du Numidia ! Au petit matin, l’épave du Numidia offre des tableaux en contre-jour de toute beauté.

Mais pour en profiter, il faut apparemment montrer palme douce à la gardienne du récif : une grosse tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata) qui nous invite à sa table (l’hospitalité égyptienne n’est pas une légende) pour déguster ensemble son repas.

Cette débonnaire tortue à écailles (Eretmochelys imbricata) n’hésite pas à interrompre son repas pour prendre la pose.

Et on peut dire que le plat est copieux car du corail, on va en voir défiler de toutes sortes et de toutes les couleurs le long de ce majestueux tombant ouest que nous nous apprêtons à suivre pour regagner le Ramadan 3. Un travelling que l’on souhaiterait sans fin !

Exposées aux courants (parfois violents), les parois verticales de la Grande Brother abondent d’alcyonaires de toutes les couleurs. Ces immenses éventails de gorgones rouges (Paramuricea sp.) offre des abris très appréciés des centaines de barbiers de récif (Pseudanthias sp.) qui gravitent autour.

Et pourtant, j’aperçois déjà les premières coques des bateaux alignés au mouillage et avec eux, la cerise sur le gâteau : la visite de courtoisie du seigneur des lieux, un requin océanique (Carcharinus longimanus) accompagné de sa patrouille d’opportunistes poissons-pilotes (Naucrates ductor).

Un requin océanique (Carcharhinus longimanus) accompagné de sa cohorte de poissons-pilotes (Naucrates ductor).

Et pendant que nous prenons le temps d’admirer la pureté de sa ligne à la fois puissante et gracieuse, un autre groupe de plongeurs profite du passage furtif d’un requin-baleine (Rhincodon typus) qui fera parler de lui encore bien longtemps une fois sur le bateau. Une dernière surprise que même Hamada n’avait pas prévue !

Site internet : https://united-divers-egypt.com/

Contact : info@united-divers-safaga.net

