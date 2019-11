L’exposition à ne pas rater ! Entretien avec sa conceptrice Anne-Camille BOUILLIÉ

Photos Cyril et Didier LANTZ

Nous avons souhaité vous faire découvrir cette exposition qui se termine dans quelques semaines afin que, si ce n’est déjà fait, vous profitiez d’un passage à Paris pour vous rendre à la Grande Galerie du Museum National d’Histoire Naturelle sise au Jardin des Plantes.

Pour ce faire, nous vous la faisons découvrir au travers d’un entretien que Madame Anne-Camille BOUILLIÉ, conceptrice de l’exposition, a accordé à DIVOSEA – Les Amis de Plongeurs International.

Didier LANTZ pour DIVOSEA (DLD) Bonjour Anne-Camille BOUILLIÉ, merci de nous accorder cet entretien. Vous êtes Cheffe de projet au Museum National d’Histoire Naturelle (MNHN), pouvez-vous préciser ?

Anne-Camille BOUILLIÉ (ACB) Nous sommes plusieurs concepteurs pour les expositions au MNHN. Comme ce sont des projets à long terme, environ 3 ans pour concevoir une exposition, surtout quand nous partons de rien, nous ne pouvons être sur toutes les expositions. Il y en a une par an, nous nous relayons. Et effectivement, pour cette exposition « Océan, une plongée insolite », je suis cheffe de projet.

(DLD) Pour avoir ce rôle de Cheffe de projet, de conceptrice pour cette exposition, pouvez-vous nous parler de votre parcours ?

(ACB) J’ai eu une formation en biologie en 4 ans puis ensuite une formation en muséologie. C’est vraiment tout ce qui est en lien avec les musées, ce que j’ai complété par une formation plus pratique de communication scientifique et technique. En gros, cela englobe tout ce qui est la vulgarisation scientifique. Cela quel que soit le média, presse, radio, etc., et je me suis plus orientée sur les expositions.

Cela fait maintenant 15 ans que je suis au Museum. J’ai surtout traité des sujets d’histoire naturelle. Sachant que nous ne sommes pas des spécialistes, du contenu sur chaque exposition, on va découvrir ou redécouvrir le sujet. Alors nous travaillons avec des scientifiques. Avec un Comité Scientifique et c’est eux qui vont nous apporter le contenu ?

Entre Mythes et Réalités !

Nous, nous sommes des passeurs. Nous allons traduire le discours scientifique pour le rendre accessible à un public large. Et puis nous allons aussi aller trouver les objets, les dispositifs pour illustrer ce propos scientifique.

(DLD) Quels ont été les scientifiques qui ont collaborés avec vous pour cette exposition ?

(ACB) Ils ont été très nombreux, j’aurais du mal à tous les citer. Comme c’est un sujet très, très, transversal, nous avons dû faire appel à des disciplines assez variées et ponctuellement nous avons fait appel à des personnalités pour leur domaine de compétence. .

Et nous nous sommes appuyés sur un « Commissariat scientifique restreint », des gens qui ont été plus impliqués. Comme Nadia AMEZIANE, Station de biologie marine de Concarneau, MNHN, qui travaille beaucoup sur le milieu polaire par exemple ou Marc TROUSSELIER, CNRS, qui nous a beaucoup aidé sur tout ce qui est micro-organismes du plancton, Sarah SAMEDI, MNHN, qui est une scientifique très impliquée dans tout ce qui est grandes expéditions du Museum puisque nous parlons de ces expéditions qui participent à l’inventaire de la biodiversité marine. Nous avons également fait appel à François LALLIER, Sorbonne Université station biologique de Roscoff, qui travaille plutôt sur les grandes profondeurs, qui a plusieurs fois plongé avec le Nautile et qui connait vraiment bien les sources hydrothermales, ces lieux au niveau des dorsales océaniques où l’on va avoir ce que nous appelons des oasis de vie, avec une abondance d’organismes ce qui n’est pas habituel dans le milieu profond où l’on a relativement peu en termes de biomasse et d’espèces.

Des eaux profondes aux eaux glacées !

Puis également Michel HIGNETTE qui est l’ancien Directeur de l’aquarium de la Porte Dorée à Paris et qui, lui, nous a aidé de façon plus transversale sur les différents sujets et notamment sur la partie que nous avons appelé un océan de promesses c’est à dire toutes ces molécules que l’on peut trouver dans le milieu marin qui vont avoir un intérêt dans le domaine médical. Egalement Frédérique CHLOUS, ethnographe, université de Bretagne, MNHN. Je ne cite pas tout le monde mais nous avons aussi un paléontologue qui nous a aidé sur toute la partie consacrée au cœlacanthe.

(DLD) Justement, c’est une de nos questions car en parcourant l’exposition, la présentation du cœlacanthe nous rappelle le « Projet Gombessa » de Laurent Balesta qui avait fait l’objet d’une exposition au muséum national d’histoire naturelle au printemps 2013.

(ACB) Oui, oui, tout à fait, les images, les photos que vous voyez à l’exposition, sont tirées de cette expédition. Il n’y a pas beaucoup d’images de cœlacanthe. Ils sont difficiles à observer et il est très, très, difficile d’aller les filmer. Ils vivent profond, dans des grottes. Ce sont des plongeurs d’exception qui peuvent le faire et il faut aussi avoir de la chance et ils en ont eu puisqu’ils ont ramené de très belles images.

Et Gaël CLEMENT qui est le paléontologue qui a travaillé sur ce sujet, faisait partie du projet GOMBESSA. D’ailleurs, le Museum était impliqué dans l’expédition GOMBESSA.

(DLD) De même, pour la partie consacrée au Regalec, je pense au film de Bertrand Loyer : « Regalec, premiers contacts avec le poisson roi ».

(ACB) Oui, et les images sont celles extraites de ce film. Pareil, les images sont très rares. Il n’y a pas vraiment de sources. En fait les trois spécimens qui sont traités à la fin : le cœlacanthe, le regalec et le calmar géant, sont trois animaux qui ont une réalité scientifique que nous avons rassemblés là et qui ont aussi une dimension légendaire, mythologique. Ils ont comme point commun que nous les connaissons d’un point de vue anatomique mais très mal d’un point de vue comportemental et nous avons très peu d’images. Pour le regalec il y en a quelques autres mais celles-ci sont vraiment très belles, prises au large de Villefranche il y a quelques années. Si pour les deux autres ont les « connait mieux » car plus médiatisés, notamment le calmar géant, sans doute le plus connu, le regalec, pour énormément de visiteurs c’est une découverte. Pour moi-même, c’était un animal que je ne connaissais pas.

(DLD) Comment l’idée de concevoir cette exposition : « Océan une plongée insolite » a-t-elle germée ?

(ACB) C’est une exposition qui au départ a été voulue, même si elle n’était pas très définie dans son contenu, par notre Président, Bruno DAVID, qui est biologiste marin et qui a donc un intérêt pour le milieu marin. En fait dans différentes expositions précédentes, le milieu marin était inclus. C’était plutôt des monographies sur des animaux un peu emblématiques comme les baleines, les dauphins, les requins. Et justement, pour cette exposition, le parti-pris c’était de parler d’une biodiversité plus « insoupçonnée », plus insolite. Des choses que l’on n’a pas trop l’habitude de voir, que l’on connait mal. C’est pour cela que nous sommes sur des animaux microscopiques, du plancton, qui ne sont pas forcément connus du grand public, comme aussi des espèces du milieu profond, du milieu polaire. Nous n’avons pas forcément idée qu’une biodiversité abondante existe dans ces milieux, dans les eaux glacées de l’océan austral. Ou de ces animaux emblématiques dont nous avons parlé tout à l’heure. Egalement que nous pouvions trouver un intérêt au milieu marin sans avoir à le piller.

C’était vraiment un objectif que de montrer cette biodiversité insoupçonnée et bien sûr, le deuxième objectif c’était de sensibiliser aux menaces qui pèsent sur l’océan et il est vrai que, malheureusement, cela devient de plus en plus d’actualité.

Pendant la préparation, il y a eu un gros travail sur les objets. Il y a des spécimens réels bien que sur le milieu marin ce soit toujours compliqué car si nous avons beaucoup de spécimens dans les collections du MNHN, le plus souvent ils sont conservés pour la recherche dans l’alcool. Ils sont dénaturés, perdent leurs couleurs mais gardent bien sûr leur intérêt scientifique. Par contre, d’un point de vue présentation muséographique, c’est plus compliqué à montrer.

Un véritable travail d’orfèvres que ces spécimens exposés

Dans l’exposition, il y en a qui sont issus de nos collections patrimoniales mais il y a aussi un certain nombre de spécimens récupérés lors de missions récentes réalisés par des scientifiques du Museum et qui ont pu être préparés spécialement par des taxidermistes. Car nous avons la chance d’avoir encore des taxidermistes au sein du Museum et qui leur ont redonné « vie », redonné leur apparence originale. Notamment sur toute la partie consacrée au monde profond et sur le monde polaire, c’est là qu’il y en a le plus. Dans cette partie, tout ce qui est montré n’est que du vrai. Il n’y a pas de moulage, il n’y a pas d’artefact. Cela a été un challenge important car ce n’était pas évident. Cela a demandé beaucoup de travail.

(DLD) Concernant ces objectifs que vous avez cités, pensez-vous qu’ils soient atteints ?

(ACB) C’est toujours difficile de répondre à cette question. Mais au vu des réactions du public, c’est une exposition qui fonctionne bien. Les personnes ont l’air de prendre du plaisir. C’est déjà un premier objectif qui était d’émerveiller, de surprendre. Je crois vraiment que l’objectif est rempli. Au vu aussi des témoignages que nous avons dans le livre d’or, on note qu’il y a une vraie sensibilisation aux menaces qui pèsent sur l’océan.

—- Après, j’en saurai un peu plus dans pas très longtemps. Nous sommes en train de faire une évaluation plus formelle auprès du public, notamment sur ce fil rouge des menaces pour savoir comment il a été perçu. Je n’ai pas les résultats car elle est en cours mais l’idée s’était d’objectiver cela et le sentiment global est que l’exposition fonctionne bien auprès d’un public auquel on s’adressait. Un public familial. Beaucoup viennent en famille y compris avec des enfants assez jeunes. Il y a beaucoup d’enfants. Chacun trouve de quoi se contenter. Mais ce sera plus concret avec l’étude plus formelle.

(DLD) J’ai particulièrement apprécié le film en 360° sur le plancton. Pouvez-vous nous en parler ?

(ACB) C’est un film que nous avons réalisé spécialement pour l’exposition à partir d’images qui avaient été collectées par un scientifique qui travaillait à Villefranche et qui est un spécialiste du plancton. Il a réalisé des films magnifiques. Vous pouvez aller voir son site. Cela s’appelle « Les chroniques du plancton ». ( http://planktonchronicles.org/fr/ ) Vous y retrouverez des petits films très intéressants.

Là, le gros boulot a été le montage pour les rassembler et avoir cette diffusion à 360° qui demande un travail technique. Le film fonctionne très bien, les visiteurs sont surpris car ce sont des organismes qu’ils n’ont pas du tout l’habitude de voir. Et l’objectif de cette projection était de montrer à la fois la diversité et d’être dans quelque chose de très immersif, voire de contemplatif. C’est pourquoi nous avons choisi de ne pas mettre du tout de commentaire.

Il y a plein d’information ensuite mais pour ce moment du film, on voulait vraiment laisser les gens un petit peu rêver, s’évader avec ces organismes qui sont complètement incroyables. Surtout quand on les découvre pour la première fois.

(DLD) A la fin, il y a l’échange entre Bruno DAVID, Président du MNHN, Isabelle AUTISSIER, Présidente du WWF France et Nicolas HULOT.

(ACB) L’idée c’était vraiment d’avoir un petit épilogue, ce qui est parfois compliqué. Du coup, nous avons repris les deux grandes thématiques, les deux grands fils conducteurs de l’exposition qui étaient à la fois la dimension de la biodiversité insolite qui émerveille et la sauvegarde des océans. L’intérêt d’avoir le point de vue de trois personnes impliquées, qui ont un rapport particulier avec la mer, la nature. Le Président, au-delà d’être le Président du muséum est biologiste marin. Il a pas mal d’expérience et d’expertise, y compris par la plongée, avec le milieu marin.

Isabelle AUTISSIER pour son rapport avec la mer, et Nicolas HULOT pour son engagement et son rapport à l’environnement d’une façon générale et c’est pour cela qu’à chacun nous avons posé deux questions. La première : « Quel est pour vous la chose la plus insolite que vous ayez vu dans l’océan ». L’idée était de susciter un témoignage un peu sensible et c’est ce qui se passe avec un souvenir personnel.

Et ensuite quelque chose d’un peu plus large sur la sauvegarde. Quelle est pour eux la priorité en termes de sauvegarde. Cela permet d’avoir trois points de vue. Ce qui est chouette c’est que c’est tout à fait personnel comme témoignage. C’est une façon de conclure l’exposition.

(DLD) L’année dernière il y avait eu une superbe exposition/illumination dans les jardins. Cette année une autre est en préparation sur le thème de l’océan. L’exposition Océan, une plongée insolite est-elle en lien avec le thème de ces illuminations qui débuteront le 18 novembre dans les jardins du Jardin des Plantes ?

(ACB) Oui, en fait il y un vrai lien, ce n’est pas du tout un hasard. Si j’ai travaillé sur cette exposition Océan, une plongée insolite, il faut savoir qu’il y a eu beaucoup de différents évènements associés, cycles de conférences, des interventions d’artistes, des ateliers pédagogiques, depuis l’ouverture en avril. Effectivement les illuminations sont un des derniers évènements puisqu’elles fermeront, le 19 janvier, presque en même temps que l’Océan, plongée insolite qui s’arrête le 05 janvier. C’est un peu une « conclusion » sur cette saison consacrée à l’océan.

(DLD) Quels sont vos projets ?

(ACB) En ce qui me concerne je n’ai pas encore d’exposition à préparer mais je peux vous annoncer que la prochaine à partir d’avril 2020 sera consacrée aux pierres précieuses avec la collaboration de Van Cleef et Arpels. il y aura des minéraux et sera montré comment ces minéraux sont travaillés. Et la suivante en 2021 parlera des félins

(DLD) Anne-Camille BOUILLIÉ, merci encore pour ce temps que vous nous avez consacré.

Cette exposition est à voir par tous les amoureux de la nature et des océans. Elle devrait aussi être parcourue par les « septiques », ceux qui n’ont d’intérêt que pour leur ego car la préservation de la mer et des océans, c’est notre avenir et c’est l’affaire de tous. Pour, nous l’espérons, que notre planète bleue, reste bleue.

Et après la visite de l’exposition ne ratez pas l’occasion de découvrir ou redécouvrir la Grande Galerie !

Pour en savoir plus : https://www.mnhn.fr/fr/visitez/agenda/exposition-evenement/ocean-plongee-insolite

Remerciements à : Service Relations Presse du Museum National d’Histoire Naturelle et à Frédéric PILLIER de l’agence Pierre Laporte Communication