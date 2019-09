Etape 2 : SS Thistlegorm, une plongée dans l’histoire !

par Philippe LAHOUSSE – photos de l’auteur

Une bonne nuit pour se remettre de la traversée un peu chahutée du détroit de Gubal la veille et nous voilà au petit matin sur la plateforme de mise à l’eau du Ramadan 3, tous impatients d’aller explorer la première épave au programme de cette croisière, et pas n’importe laquelle : le SS Thistlegorm, un cargo anglais de 128 m de long, coulé le 6 octobre 1941 par l’aviation allemande alors qu’il était au mouillage dans l’attente d’emprunter le canal de Suez momentanément bloqué. Il transportait une cargaison de matériel de guerre destinée à la VIIIe armée britannique, engagée en Afrique du Nord contre l’Afrikakorps du général Rommel.

C’est donc une véritable plongée dans l’histoire qui nous attend ! Dans l’histoire de la seconde guerre mondiale mais aussi dans celle de la plongée car j’ai toujours en mémoire cette scène du film de Louis Malle Le monde du silence où Albert Falco fait résonner la cloche (aujourd’hui disparue) du Thistlegorm avec son couteau de plongée. Alors même si cette épave est sans doute celle que j’ai eu l’occasion d’explorer le plus souvent, la motivation est intacte et le plaisir à coup sûr au rendez-vous.

Dès les premiers mètres de la descente le long du bout, je me dis que l’histoire commence d’ailleurs plutôt bien puisque la visibilité est excellente et le courant totalement absent. De quoi prendre un peu de recul pour cette première immersion et profiter au mieux des belles perspectives que nous offre l’extérieur de l’épave.

La proue du navire a été séparée du reste du navire par l’explosion des bombes allemandes et de la cargaison de munitions stockée dans la cale n°4. Elle repose aujourd’hui inclinée sur bâbord vers 30 m de profondeur.

On aura ensuite tout le loisir de visiter les entrailles du navire lors de la deuxième plongée prévue après le petit-déjeuner ; une expérience différente à chaque fois tant ce véritable musée sous-marin est riche en artefacts (voitures Morris, camions Bedford, motos BSA WDM20 et Norton 16H, carabines Lee Enfield encore dans leur fourreau de cuir, bottes Wellington et bien plus encore…) dont je ne suis pas encore prêt d’avoir fait le tour !

A une vingtaine de mètres à bâbord de l’épave gisent les restes de l’une des deux locomotives chargées au-dessus de la cale n°4, la où les bombes des Heinkel He111 de l’aviation allemande ont parfaitement fait mouche !



Un dernier éclair de flash sur les platax qui nous font l’honneur de leur présence au moment de quitter l’épave, et nous voilà de retour dans le présent (entendez en surface !) avec toujours cette même impression d’avoir eu le privilège de toucher du regard un véritable trésor englouti.

Groupe de Platax saluant les plongeurs au moment de la remontée le long du bout !

Une « immersion » désormais accessible à tous grâce au formidable travail de reconstitution 3D effectué par les plongeurs archéologues des universités de Nottingham et d’Alexandrie à partir de 26832 photographies prises dans et autour de l’épave (http://thethistlegormproject.com). Une manière aussi de sensibiliser le plus grand nombre au caractère exceptionnel d’un patrimoine subaquatique qui a déjà suffisamment souffert des dégradations liées à la surfréquentation du site !

