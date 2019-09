Localisation étape 1

Etape 1 : un p’tit air de Grand Bleu !

par Philippe LAHOUSSE – photos de l’auteur

Après une première expérience très réussie avec United Divers en novembre 2016 (voir n°144 de Plongeurs International), me voilà reparti avec cette fois au programme les vestiges (entendez les épaves) et les vertiges (le long des tombants) du nord de la Mer Rouge. Un itinéraire dont je ne me lasse jamais, d’autant qu’il me rappelle ma première expérience de croisière plongée en Egypte.

Depuis Safaga, le bateau fait donc route vers le nord pour une journée de transition destinée à nous (re)mettre dans le grand bain, en attendant les immanquables rendez-vous des jours suivants. Alors quand la cloche résonne à l’approche du site de Sha’ab el Erg pour nous convier au briefing de Hatem, j’avoue avoir déjà la tête dans les épaves programmées pour le lendemain. C’était oublier bien vite qu’avec un peu de chance, les grands dauphins (Tursiops truncatus) qui fréquentent ce site nous feront peut-être l’honneur de leur présence… Croisons les doigts, on ne sait jamais !

Et justement, à peine engagés entre le récif (sha’ab) et sa patate de corail (erg) satellite que les voilà déjà, rapides comme l’éclair ! Alors plutôt que de dégainer mon appareil photo sans aucune chance de fixer convenablement ce moment trop furtif, je me dis qu’il vaut mieux profiter en direct du spectacle car ce passage risque fort bien d’être le seul. En tout cas, c’est à chaque fois l’expérience que j’en ai eu en plongée bouteille !

Pour peu que vous reteniez vos bulles, les dauphins de Sha’ab el Erg n’hésitent pas à venir au contact Croiser le regard d’un dauphin procure une émotion unique

Mais cette fois, ce groupe de cinq grands dauphins a résolument décidé de nous inviter à la fête…

Pendant près de 40 minutes, ils vont parader, virevolter, pousser des sifflements facétieux, refaire surface et plonger encore autour de notre groupe avec l’impression qu’ils prennent autant de plaisir que nous à participer à cette joute récréative. Mais ce que je retiendrai par-dessus tout, ce sont tous ces moments où j’ai eu l’occasion de croiser de très près leur regard complice. Des instants suspendus empreints d’une telle émotion qu’ils vous plongent délicieusement dans le Grand Bleu de la Mer Rouge. Un voyage qui débute à peine mais je ne peux pas m’empêcher de penser alors qu’il y a des signes qui ne trompent pas et que cette croisière nous réserve probablement encore de belles surprises… Nez à nez (ou plutôt rostre) avec cet individu très entreprenant !

Pas facile de rester concentré sur les réglages de votre appareil photo lorsqu’un grand dauphin (Tursiops truncatus) vous invite si clairement dans sa ronde !

United Divers, basé au Dolfin Hôtel de Safaga, propose des croisières et des séjours à terre à des tarifs très compétitifs. Le bateau (le Ramadan 3) a été construit en Egypte en 2003 et complétement réhabilité en 2012. Il peut accueillir 28 personnes. L’itinéraire suivi lors de cette croisière est commercialisé sous l’appellation « Perles du Nord ».

Site internet : https://united-divers-egypt.com/

Contact : info@united-divers-safaga.net

Information ! Si vous souhaitez qu’une équipe de nos reporters vienne faire un reportage sur votre établissement hôtelier, centre de plongée, ou sur des croisières que vous organisez, contactez la rédaction à l’adresse suivante : redaction@divosea.com