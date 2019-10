Etape 3 : Le Dunraven, l’épave sens dessus dessous !

par Philippe LAHOUSSE – photos de l’auteur

A peine le temps de déjeuner puis de jeter un coup œil sur les photos prises quelques heures plus tôt sur le Thistlegorm que j’entrevois déjà, par le hublot de ma cabine, la balise de Beacon Rock qui marque l’extrémité sud du récif de Sha’ab Mahmoud. A l’évidence, le Dunraven est la prochaine étape de notre périple ! Je ne l’ai visitée qu’une seule fois en 2012 et les souvenirs que j’en ai sont largement à son avantage car elle a quelques arguments à faire valoir…

Ce navire a d’ailleurs eu son heure de gloire puisqu’il a fait l’objet d’un long reportage de la BBC intitulé « Mystery of the Red Sea » et projeté pour la première fois en 1979 dans le cadre de la série « The World about us ». Il s’agissait alors de lever le voile sur une épave qu’on croyait encore être celle d’un énigmatique navire de guerre anglais, envoyé au Moyen-Orient durant la Première Guerre Mondiale pour une mission secrète. Une hypothèse tout aussi prestigieuse que celle formulée lors de la découverte de l’épave, et qui en faisait l’un des bateaux que Lawrence d’Arabie avait utilisés pour organiser le transfert des richesses de Suez vers Aqaba dans le but de financer le soulèvement des arabes contre les Turcs.

En réalité, le Dunraven était un navire de transport mixte (voile et vapeur de 82 m de long. Alors qu’il transportait une cargaison d’épices, de bois et de coton à destination de Newcastle, il heurta le récif dans la nuit du 22 avril 1876 sans raison apparente ! Une histoire, certes, moins palpitante mais l’originalité est ailleurs…

D’abord parce que les lieux sont gardés par un magnifique poisson napoléon qui nous a fait l’honneur de venir nous saluer, dès la mise à l’eau, en compagnie de sa belle. Une fois les présentations terminées, la coque entièrement retournée nous indique la direction à suivre pour regagner la poupe que je sais être la partie extérieure du bateau la mieux conservée et la plus intéressante. Le grand safran du gouvernail et l’hélice incrustés de coraux durs et d’alcyonaires y offrent en effet un tableau « renversant », haut en couleurs.

Située à une trentaine de mètres de profondeur, la poupe est la partie la mieux conservée du navire, avec le grand safran et l’hélice ornée de magnifiques alcyonaires. Le puits de l’hélice complément incrusté d’alcyonaires offre des vues très colorées et un terrain de choix pour les photographes.

Mais le Dunraven vaut aussi le détour pour l’envers du décor. Côté tribord (celui qui a heurté le récif), les nombreuses brèches permettent d’accéder aisément sous la voûte formée par la coque retournée du navire.

La coque retournée du navire est un abri idéal pour les poissons de récifs comme ici des rougets à nageoires jaunes (Mulloidichthys vanicolensis) et des poissons soldats rouges (Myripristis pralinia).

Se dévoile alors une vaste grotte artificielle avec, en guise de stalactites et de stalagmites, des branches d’alcyonaires qui ont parfois choisi les endroits les plus improbables pour pousser. Quant au clou du spectacle, il nous attend un peu plus loin, tout au bout de ce long défilé métallique. Dérangés par le faisceau de nos phares, une grosse nuée de poissons de verre s’agite déjà et inonde de reflets argentés la porte de sortie de notre exploration. L’invitation est trop séduisante pour résister davantage ! Ces quelques branches d’alcyonaires décorent fièrement l’intérieur fantomatique de l’épave.

En à peine un instant, nous nous retrouvons au milieu d’un tourbillon incessant qui, si l’on n’y prend garde, finira bien par nous faire tourner la tête.

La nuée de poissons de verre (Parapriacanthus guentheri) qui a élu domicile à l’avant de l’épave offre toujours aux visiteurs un spectacle étincelant.

Définitivement, le Dunraven a tout d’une épave sens dessus dessous !

