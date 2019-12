OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Episode 2 : Majorque au-dessous de la surface !

Par Didier LANTZ – Photos de l’auteur (sauf cartes et mentions contraires )

Après un premier épisode consacré à ceux qui ne plongent pas, évoquons les plaisirs nautiques et notre passion commune la plongée sous-marine. Cela permettra de répondre à notre question : Majorque… y avez-vous pensé pour plonger ?

Le choix pourrait être d’attendre la fin de l’article pour donner la réponse mais difficile de résister alors la réponse est OUI !

Vous avez le droit de dire qu’une telle affirmation sans argument n’est pas recevable et vous auriez raison alors partons à la découverte de Majorque sous la surface.

Mais, comme souvent, avant de faire la bascule arrière il faut naviguer quelque peu ce qui permet de constater que la côte Est de Majorque est ciselée avec de nombreuses criques, anses, anfractuosités et autres cavités baignées par des eaux bleues et translucides.

Une côte découpée Des bleus de la mer au ciel !

Cela faisait bien longtemps que nous n’avions trouvé des eaux aussi cristallines.

Séjournant sur la côte Est et ne souhaitant pas avoir trop de déplacements les jours dédiés à l’immersion, nous avons choisi de plonger avec deux clubs : SKUALO Porto Cristo et SKUALO Portocolom, situés dans des petits ports pittoresques.

Ces deux clubs travaillent de concert et en toute amitié ce qui permet, si vous le souhaitez, de pouvoir bénéficier des avantages et spécificités de l’un et de l’autre. Outre leur situation idéale, à quelques mètres pour ne pas dire quelques pas des quais où sont amarrés leurs semi-rigides pouvant accueillir jusqu’à 12 plongeurs, ils offrent des prestations de confort utiles et agréables comme des toilettes.

Semi-rigides Porto Cristo Semi-rigides Portocolom

Quant au matériel Scubapro®, il est de bonne facture, en bon état et en nombre ce qui n’est pas à négliger.

Mais embarquons et allons plonger !

Ne vous attendez pas à trouver une faune et une flore très colorée et importante, nous ne sommes ni en mer rouge, ni en réserve comme à Port Cros.

Le plaisir de ces plongées réside surtout dans les décors où vous ferez votre bascule arrière, des falaises sculptées, et où vous évoluerez avec des enchevêtrements de roches, des dédales et autres labyrinthes de « ravins », d’arches, de goulets, le tout bordé par des champs de posidonies.

Et si vous restez attentif, peut-être aurez-vous la chance d’apercevoir un poisson lune (trop loin pour notre objectif photo !) tout comme vous croiserez des nudibranches, des girelles et autres poissons typiques des côtes méditerranéennes.

Aimable contribution de Tim compagnon de palanquée

Vous pourrez également avoir de la compagnie !

Globalement, les plongées ne sont pas difficiles d’autant que les eaux sont d’une limpidité surprenante et que pour la plupart elles ne sont pas très profondes.

Les sites accessibles depuis Porto Cristo font maximum 14 à 15 mètres, ceux accessibles depuis Portocolom peuvent descendre à 36 mètres mais vous pouvez vous contenter d’atteindre l’épave qui repose à une trentaine de mètres de fond.

Le Peter Van Danzig II (Photo SKUALO Portocolom)

Impossible de doubler ! Quant aux plongées avec Skualo Porto Cristo, le club est certifié PADI Caver Diver alors ne ratez pas l’occasion de vous « aventurer » dans deux grottes qui chacune réserve des surprises. Si la « Cova de la Llum » vous amène par un goulet dont l’ouverture est à environ une douzaine de mètres de profondeur jusqu’à l’air libre et au soleil avec des contrastes de couleur et des jeux de lumières Jeux de lumières

ou encore la survenue d’un environnement d’un flou artistique du plus bel effet au moment où vous traverserez la zone de transition des eaux de températures différentes,

Inutile de vous frotter les yeux !

la « Cava del Dimoni » reste dans le noir. Et si aucun démon n’est plus présent pour vous faire peur, vos sens seront quand même « perturbés ». Soit par le noir qui vous attend, soit par les sculptures que vous croiserez et qui vous feront douter que vous jouez les poissons.

C’est par là ! Et vous vous demandez si vous êtes bien dans l’eau ! Il est temps de retrouver la sortie ! Ce n’est pas un lapin ! Seule la lumière de votre phare de plongée vous dévoile le spectacle ! Bientôt à l’eau libre !

Assurément, Majorque est une destination où le plaisir de plonger est bien présent et vous serez bien accueillis par les équipes de Skualo Porto Cristo et de Skualo Portocolom. De quoi satisfaire les débutants comme les confirmés et pourquoi pas en profiter pour se former.

A noter que les amateurs de « teck » peuvent être formés à la plongée spéléo avec l’équipe de Portocolom.

La joyeuse et professionnelle équipe de

SKUALO Porto Cristo

(Martina, Bertille, Gianmarco, Jesus et Albert) A SKUALO Portocolom vous pourrez profiter des facéties et de la playlist de Stéphane

Et ces deux clubs ne proposent pas que de la plongée alors nous vous conseillons de profiter de leur habilitation à organiser la visite de la « Grotte des Pirates » pour découvrir cette magnifique construction de la nature.

Vous y pénétrez à la nage, puis à pied, en glissant, en sautant, vous évoluez dans la féérie des colonnes, stalactites et stalagmites aux formes variées. Une très belle façon de finir votre séjour avant de reprendre l’avion.

Il faut nager ! Il faut se faufiler et glisser ! Draperie Il faut baisser la tête ! Il faut sauter ! Les orgues du lac

Partout du sol au plafond la féérie de la nature

Tous nos remerciements à Jaume NICOLAU, responsable du club de Porto Cristo, et à Dirk BORNEMANN, responsable du club de Portocolom, et à leurs équipes pour leur accueil.

SKUALO Porto Cristo

Passeig Cap d’es Toll, 11

07680 Porto Cristo

+34 971 815 094

* portocristo@skualo.com SKUALO Portocolom

Ronda Miquel Massuti Alzamora, 53

07670 Portocolom

+34 971 834 197

* portocolom@skualo.com

Pour en savoir plus : https://skualo.com/fr/plongee-watersports-centres-majorque/