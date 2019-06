Par Cyril et Didier LANTZ – Photos des auteurs

On entend souvent dire de Bali qu’elle est l’île des Dieux tant la religion y est omniprésente. Mais à Bali, il y a aussi des démons que les femmes tentent chaque jour d’apaiser en abandonnant, partout sur le sol, de petites offrandes (les segahans) moins raffinées que les celles destinées aux Dieux et aux esprits (les canang sari).

Au décours d’un récent voyage dédié à la plongée, nous avons emporté notre matériel photo (un réflex affublé d’un 14-40 et un compact avec flash circulaire pour la macro) ainsi que la lumière qui nous suit sous la surface depuis plus de 13 ans :

– phare BERSUB COSMIC HID 35W/50W et accu déporté PC120,

– phare BERSUB COSMIC halogène 10W et accu déporté PC60.

Mais quand vous avez été “testeur” pour Plongeurs International vous ne pouvez vous empêcher d’essayer tout ce que vous pouvez ! Si nous maitrisons l’utilisation de ces ancêtres lumineux, nous avons souhaité faire connaissance avec la nouvelle gamme des phares de BERSUB, société Savoyarde spécialisée dans la production de phares pour plongeurs. Nous sommes donc partis avec un phare complémentaire à LED, le WIDE20, que nous avons utilisé lors de toutes nos plongées, y compris la nuit.

Autant dire de suite que question puissance notre plus ancien phare, le COSMIC 10W qui faisait déjà “pâle figure” par rapport au 35/50W est d’emblée hors course quelles que soient les conditions d’utilisation.

Pendant notre séjour ce bon 10W n’était plus qu’un phare de secours si nous avions un problème !

De même nos deux “ancêtres” ne font pas le poids question poids/masse puisque le WIDE 20 pèse, tout équipé, moins lourd que le plus petit de nos accus de première génération (1200g). Et le poids en avion, tous les plongeurs le savent, est plus qu’important. Même le chargeur du WIDE est plus petit et plus léger.

Coté pratique, outre l’encombrement moindre et une manipulation en plongée facile, le plus de ce nouveau phare est la possibilité d’avoir 3 puissances au choix des situations avec un maniement simplifié par rapport au HID 35/50 qui ne présente que 2 réglages.

HID 35/50 – Les boutons d’allumage – WIDE 20

Le point qui nous questionne est lié à la recharge du phare. En effet, il est obligatoire de l’ouvrir pour recharger l’accu alors que les PC se rechargent avec des cosses externes. La question est : combien de fois les joints supporteront d’être dévissés et revissés ? Mais les joints ont un traitement téflon, ce qui ne nécessite pas de graissage et réduit donc les soucis d’impureté (grains de sable poussières… qui se collent au joint).

Par contre cela donne l’avantage de pouvoir changer les batteries soi-même et donc d’en avoir plusieurs de rechange si besoin.

A noter également la possibilité de fixer une mini caméra sur la poignée du phare.

Mais assez parler caractéristiques et parlons photographies !

N’ayant pas de flash pour notre réflex, nous avons utilisé le WIDE 20 avec le grand angle.

En pleine action ! Avec une loupe… vous verrez une crevette… !

Avec des réussites et un rendu des couleurs satisfaisants…

Nudibranche à la parade Ne pas déranger ! En bleu On vous demande de ne pas déranger !

Et une bonne appréciation de l’ambiance.

Et lorsque le flash circulaire avait une faiblesse, nous avons également utilisé le LED WIDE 20 avec notre compact pour la macro comme avec ce petit crabe orang-outang dans son corail bulle.

Sans éclairage Eclairage LED WIDE 20

Pour bien comparer, nous avons profité d’une rencontre avec un hippocampe pygmée qui boudait en nous tournant le dos !

Sans éclairage Eclairage circulaire weefine Eclairage WIDE 20

Alors les “puristes” diront qu’il est préférable d’avoir un modèle dit “neutral” pour un meilleur rendu des couleurs mais le WIDE20 n’a pas démérité.

En effet, nous constatons une nette différence dans le rendu entre notre HID 35/50 et le WIDE 20 en faveur des LED(s), balance des blancs en automatique, sur cette crevette en promenade nocturne.

HID 35/50 LED WIDE 20

Et la nuit ressortent couleurs et détails.

Pour nous, le LED WIDE20 de BERSUB est un bon investissement d’autant qu’il s’inscrit dans une gamme modulaire et avec de nombreux accessoires y compris le “connect system” qui permet de déporter le corps du phare avec l’accu pour le fixer sur la bouteille comme avec nos phares de première génération. Notre WIDE 20 était un modèle standard, il existe un pack avec deux batteries permettant une double autonomie.

HID 35/50 – Cosmic 10 – LED WIDE 20

Pour conclure, compte tenu de son poids, de son volume, de sa facilité d’utilisation, de la qualité de son faisceau lumineux, de sa polyvalence, nous avons apprécié de plonger avec ce WIDE 20 à Led(s) de nouvelle génération de BERSUB.

https://www.bersub.fr/index.html