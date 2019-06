Ile de Bangka : la plage du Murex Dive (photo aimablement fournie par Murex Dive)

Bangka vous connaissez ?

Par Cyril et Didier LANTZ – Photos des auteurs (sauf photos aériennes et cartes)

C’est une petite ile Indonésienne en zone équatoriale, située au nord de la pointe nord du Nord Sulawesi, … de quoi perdre le nord mais nous sommes toujours dans l’hémisphère nord !

Situation… (Google MAPS)

C’est le hasard qui nous y a mené puisque n’ayant jamais plongé en Indonésie nous avons fait confiance à un ami qui nous a proposé d’y aller… mais quel périple !

A partir de Paris, il faut compter vingt-quatre heures en tout, dont trajet avion avec escale puis à partir de Manado, mini-bus et enfin bateau pour traverser le détroit de Bangka, bras de la mer des Célèbes qui sépare Bangka du Nord Sulawesi. (NDA : une autre ile Bangka est située à proximité de la côte nord-est de Sumatra… ne pas confondre !)

La traversée en bateau est la partie du voyage la moins longue, environ une demi-heure, mais elle permet de prendre contact avec un des bateaux de plongée qui vous transportera d’un spot à un autre.

On entend souvent dire de Bali qu’elle est l’île des Dieux tant la religion y est omniprésente. Mais à Bali, il y a aussi des démons que les femmes tentent chaque jour d’apaiser en abandonnant, partout sur le sol, de petites offrandes (les segahans) moins raffinées que les celles destinées aux Dieux et aux esprits (les canang sari).

Plus l’ile se rapproche et plus vous ouvrez grand les yeux en regardant les mélanges de verts des arbres et des collines, les eaux turquoises et les plages de sables blancs. Un vrai décor de carte postale ! Bangka compte trois milles habitants, deux villages principaux Kahuku et Libas et quelques hôtels de différentes catégories. Arrivée sur le site du Murex Bangka

Notre destination l’hôtel Murex Dive est situé au bout de la péninsule sud de Bangka. Et en débarquant les pieds dans une eau limpide, vous êtes accueilli sur la plage par une partie des équipes hôtelière et plongée avec jus de fruits frais et serviettes rafraichissantes. Et de Thomas DEMESMAEKER le directeur de l’hôtel lorsqu’il est présent puisqu’il gère également le Murex Manado. – Pour la petite histoire, Thomas a pris son poste quelques jours avant notre arrivée et nous avons eu l’avantage de constater qu’il est francophone… une fois ! (NDA-DL Ce qui est « rassurant » quand vous êtes « anglophobe » comme moi.) Avant de prendre la direction du Murex Dive, Thomas gérait des croisières plongées aux Maldives. Peut-être le connaissez-vous ?

A noter que quelques membres de l’équipe hôtelière possèdent également des notions de français. Ce qui est rare et est à souligner en souhaitant que cela perdure et se propage.

De notre lieu de débarquement à l’ouest de la plage du Murex, nous nous dirigeons vers le cœur de l’hôtel c’est-à-dire le restaurant directement sur la plage en passant devant la « cage à canards » où chaque plongeur retrouvera son matériel étiqueté à son nom puis après 1/2 enjambée devant le tableau d’organisation des plongées du jour.

Ne vous inquiétez pas pour vos bagages, l’équipe hôtelière se charge de les déposer dans votre bungalow. Qu’il soit en bord de plage ou en retrait dans la colline.

Bungalow plage Bungalow colline

Le Murex Dive est en rénovation ce qui peut occasionner quelques questionnements. En effet les bungalows dits « luxe » ne sont pas sur la plage et n’offrent pas de vue mais ils sont neufs, plutôt spacieux et bien aménagés . Pour le moment, il faut choisir entre un bungalow « plage » vieillissant mais avec vue imprenable sur mer ou un bungalow neuf luxe bénéficiant de nombreuses prises électriques aux normes européennes ce qui permet d’oublier les adaptateurs !

Une vue de la plage Bureau et prises multi-format

Les bungalows luxes sont proposés à des tarifs minorés le temps de la rénovation.

Le Murex Dive Bangka offre de nombreuses possibilités de plongées mais pas seulement : excursions à un proche village, à la réserve naturelle Tangkoko ou encore à Bunaken. Possibilités qui seront publiées dans les prochains chapitres de ce dossier spécial séjour au Murex Dive Bangka.

Mais avant de clore ce premier chapitre, nous ne pouvons oublier la grande gentillesse des équipes du Murex Bangka, les soirées musicales organisées spontanément, ou les “déménagements” pour nous offrir des repas magiques sur la plage.

Ça déménage ! Le diner s’annonce !

Trop bon ! Les artistes du Murex

Notez que embarquement et débarquement des bateaux s’effectuent pieds dans l’eau alors si vous descendez de l’avion pour directement vous rendre au Murex Dive, prévoyez de changer de tenue et de mettre un short et de vous déchausser.

Embarquement et débarquement sur une plage proche de Likupang

A souligner et à apprécier, compte tenu de la chaleur et du transport en mini-bus le chauffeur vous donne une gourde métallique aux « armes » du Murex ; cadeau de bienvenue. Ce qui est une attention tout à fait agréable. Cela également afin de lutter contre la prolifération des bouteilles plastiques, le Murex Dive étant engagé dans une démarche écologique et une consommation raisonnée.

IMPORTANT ! Les lecteurs de DIVOSEA qui feront une réservation directe au Murex Dive Bangka bénéficieront de 10% de remise sur l’hébergement, de 50% de remise sur les plongées NITROX et de l’excursion au village offerte (sous réserve de disponibilité). Cela à condition de réserver avant le 31 décembre 2019 pour des séjours programmés jusqu’à fin 2020. Alors profitez-en ! Contactez l’équipe de réservation du Murex à l’adresse reservations@murexdive.com avec le code avantage : Murex et Les Amis de Plongeurs International DIVOSEA 2019-2020

Pour en savoir plus : http://murexdive.com/diving/francais/ ——–

Avant de partir ! https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage/indonesie

