A la fin de notre dernière plongée ! (Demak)

Plongées avec le Murex Dive : des plongées pleines de vie !

Par Cyril et Didier LANTZ – Photos des auteurs (sauf carte)

Parler de plongées c’est d’abord parler organisation et l’équipe « plongée », de la logistique aux capitaines des bateaux, au nombre de 5 prêts à voguer tous les jours, sans oublier les « guides », sont attentifs, prévenants, très sympathiques et aimant rire y compris à nos blagues de potaches français présents pour le plaisir de mouiller les palmes dans les eaux du Nord Sulawesi.

Pendant notre séjour, parmi les différents responsables de cette équipe « plongée », c’était Martin qui était maître d’œuvre des plongées. Toujours souriant et qui impose une rigueur salutaire dans l’organisation, dans une bonne humeur permanente rafraichissante.

De l’organisation des racks, du rangement des équipements, de la logistique des bouteilles, de la disponibilité du matériel sur les bateaux, tout est fait pour vous faciliter la plongée. Mais comme tout plongeur vous êtes responsable et vous devez vérifier votre matériel dans la « cage aux canards » afin que rien ne soit oublié par l’équipage avant de partir. La “cage aux canards” !

A chacun sa serviette ! Autre attention agréable, et hygiénique, est que chacun dispose de son verre et d’une serviette à son nom. Le forfait pratiqué au Murex Dive est à la carte. Chacun choisi le nombre de plongées bateau. Nous avions choisi un forfait comprenant 2 plongées le matin. Mais si un matin vous avez quelques difficultés, vous pourrez faire une plongée bateau l’après-midi afin de ne pas la perdre. Ce qui est un plus.

Vous aurez à payer des plongées supplémentaires « bateau » si vous le souhaitez ou payer un complément nitrox ou un complément de nuit. Il y a également possibilité, avec supplément tarifaire, de passer toute la journée en mer pour plonger à Bunaken, près d’une heure et demie de navigation, pour trois plongées sur site.

Mais assez parler d’organisation et plongeons dans la raison de notre séjour : les plongées !

Et en résumé ce sont des plongées pleines de vie, de couleurs, de formes, de surprises. Ce sont des plongées à faire quelle qu’elles soient, de la plage, à dix minutes de navigation ou plus, dans un rayon de quarante minutes maximum, le plaisir des yeux et le bonheur des cartes mémoires est au rendez-vous. Et entre les plongées du matin et celle de l’après-midi pour le plus grand bonheur des accus de nos phares et appareils photos, une salle spécifique leur est consacrée afin de leur redonner vigueur pendant que nous reprenons, nous aussi, des forces au restaurant.

Au bonheur des accus !

Nous ne pouvons tout décrire mais nous espérons que les quelques photos qui suivent transmettront un peu de l’émotion ressentie, de la richesse visuelle et de vie de quelques-uns des spots où nous avons mouillé les palmes.

Batu Mandi Notre première plongée !

Le plaisir de la découverte et des yeux… il suffit de regarder !

Batu Gosoh Jeux de lumières et profondeur

Si les nuages nous ont procuré des jeux de lumières sympathiques, presque à nous faire croire que nous pataugions dans une cénote, ce spot était également l’un des plus poissonneux.

Y compris par 35 mètres dans la grotte !

En nous rapprochant de la surface, les couleurs étaient au rendez-vous

ainsi que des colonies de capnellas et de sarcophytons géants.

Capnellas Sarcophytons

Et pour terminer, un palier agité par un ressac également agité restera dans nos mémoires de palmipèdes !

Aer Banua La surprise était ailleurs !

Une belle plongée qui ne peut que combler tout plongeur qui aspire à de la détente, de la couleur, des rencontres où l’on peut prendre son temps avec une faune et une flore nonchalante.

Nembrotha cristata Chromodoris lochi

Chromodoris dianae Pseudoceros bifurcus

Rassurez-vous, nous n’avons pas fait la route uniquement avec des nudibranches comme en témoignent coraux et autres poissons comme ces spécimens prisés des aquariophiles !

Pachyclavularia Nemateleotris magnifica

Mais la « surprise » était ailleurs !

Sampiri Tiga L’ « ivresse » des profondeurs !

La particularité de ce spot n’est pas tant dans sa faune et sa flore mais par le trouble sensoriel qu’il procure. Si en passant par là vous avez l’impression que votre appareil photo est déréglé, pas la peine de le secouer ni de le jeter. Ou si vous pensez être le jouet de l’ivresse des profondeurs alors que vous planez à environ 20 mètres, ne vous inquiétez pas. Ce n’est rien de tout cela ! Vous êtes juste devant la source d’eau chaude qui vous trouble la vue et non la raison.

D’ailleurs, pour vous rassurer, toucher le sable avec votre main et vous sentirez combien il est chaud. Et regardez bien partout, vous verrez peut-être un fantôme !

Pantai Kecil Le tombant coloré

Plongée sympathique qui nous a surtout marqué par le tombant devant lequel nous avons fait notre palier avant de devoir sortir la tête de l’eau. Si le tombant n’est pas très impressionnant en hauteur, il est très coloré, plein de vie et de surprises !

Poisson feuille Orang-outan dans son corail bulle

Sahaung 2 La vallée des merveilles

Rien que pour vos yeux !

Cherchez bien !

Anthias

Sahaung 1 Du « banal » au surprenant

D’aucun diront la banalité d’un tel banc de gaterins ou de ce bal de papillons

ou seront blasés à la vue d’une telle rascasse. Nous, nous apprécions. Nous apprécions d’autant plus que de la « banalité » nous découvrons une des merveilles de la nature dont nous sommes heureux de l’avoir vu malgré sa taille et son camouflage.

Un hippocampe pygmée jaune découvert grâce à la sagacité de notre guide.

Tout petit, tout mignon mais boudeur !

Tanjung Usi 1 Le bonheur de toute carte mémoire !

Bonheur en tirant le portrait à un poisson crocodile indifférent à notre émotion ou bien à une murène ruban bleu agitée.

Certes mais en ce qui nous concerne, notre ébahissement était concentré sur un des miracles de la nature et du camouflage. Plusieurs hippocampes pygmées bien dissimulés se balançant tranquillement accrochés à leur gorgone !

Le bonheur total pour le premier séjour en Indonésie des plongeurs et photographes amateurs que nous sommes.

House Reef Beau de l’intérieur comme de l’extérieur !

Quand vous séjournez au Murex Bangka, si votre forfait comprend 2 plongées « bateau » le matin vous bénéficiez également de la possibilité de plonger (presque) autant de fois que vous le voulez de la plage, mais en respectant vos capacités et les règles élémentaires de sécurité. Alors profitez mais avec raison ! Et renseignez-vous bien sur les marées auprès des guides car le courant peut être fort.

Nous pourrions vous montrer bien plus de photos et vous parler d’autres sites comme : Muka Linggua, Sabora, Tanjung Usi 2 et bien d’autres mais nous pensons qu’il est préférable que vous alliez découvrir ces plongées colorées et pleines de vie par vous-mêmes. Surtout que les lecteurs de DIVOSEA bénéficient d’avantages spécifiques !

