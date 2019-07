OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Murex Dive Bangka : quelques escapades !

Par Joele AYACHE, Cyril et Didier LANTZ

Lors du séjour au Murex Dive Bangka, vous pouvez profiter de prestations supplémentaires. Nous avons choisi de bénéficiez de certaines de ces prestations et ce troisième volet du dossier spécial séjour au Murex Dive Bangka leur est consacré.

Plongée de nuit Cyril et Didier LANTZ (photos des auteurs)

La plongée de nuit est toujours un évènement car ce que nous découvrons a une saveur particulière.

D’une part nous nous immisçons dans un moment de repos, mais aussi de chasse parfois et toujours rempli de découvertes et de couleurs.

Point besoin de palabrer plus, quelques photos seront les meilleures ambassadrices pour, nous le souhaitons, traduire la richesse des lieux et vous donner envie de profiter d’un séjour au Murex Dive Bangka.

Plongées à Bunaken par Joele AYACHE (photos de l’auteure)

Trois heures de bateau aller-retour pour 3 plongées… moment d’hésitation… finalement, je me décide, j y vais. Quel bon choix !!!

Tout d abord, le trajet m’a permis de profiter des doux rayons du soleil matinal sans voir le temps passer. Ensuite, on se prépare à plonger…

A l’image d un spectacle concert bien construit, tout a été crescendo tout au long de la journée.

La première plongée s’est déroulée dans une tonalité simplement agréable avec la rencontre de quelques bonites, barracudas et tortues . Ensuite, emmenée par le courant, j’ai pu observer ce mur plein de vie qui défilait devant moi, chargé de coraux de toutes les couleurs.

A la deuxième plongée, en plus des multiples nudibranches plus beaux les uns que les autres et des murènes, le concert se jouait au beau milieu de bancs de poissons multiples : des platax, des fusillés, des argentés, des balistes bleus à perte de vue, des poissons papillons formés en une interminable colonne. Une mélodie harmonieuse et enchanteresse en 3D !!

Je ne savais pas encore que la troisième plongée me réservait quelques surprises. Là, c’est en plein cœur d’un véritable balai de tortues que ma plongée s’est déroulée.

Et comme si cela ne suffisait pas, quelques requins pointe blanche sont venus ajouter des notes embellissant ainsi le spectacle.

L’entracte fut des plus agréables. Il s est déroulé sur le bateau avec toute l’équipe. Un repas cuisiné par le Murex nous a été proposé et nous avons partagé ce moment dans une ambiance chaleureuse et joyeuse.

Le temps du retour m a permis de revivre tous ces bons moments passés pour m assurer de ne jamais les oublier.

Si vous venez passer un séjour au Murex Bangka essayez de ne pas rater cette escapade à Bunaken !

Le village de Linuhu par Joele AYACHE (photos de l’auteure [sauf 1-2])

Un peu plus d’une heure de marche à travers la jungle de l’île. Nous suivons un chemin étroit, tellement étroit par endroits qu’on ne le trouve plus vraiment. Pas de panique, les guides sont là pour nous ouvrir la voie. Ils connaissent bien ce passage qui mène de l’hôtel au village puisqu’ils l’empruntent très souvent comme plusieurs autres personnes du staff de l’hôtel qui habitent au village ! Nous passons sur un deuxième pont de bambous, et nous voilà arrivés à de l’atelier de fabrication de pirogues.

Je suis saisie tout d abord par la précarité des habitations et des ruelles, où cochons, chiens et poules vivent au même endroit que les villageois. Puis, au fil des chemins et petites rues que nous empruntons, le village prend une allure de plus en plus construite. Les maisons sont très colorées à l’image de la gaieté des villageois et les jardins autour plus agréables et joliment fleuris.

L’église du village, l’école et les quelques petites boutiques traduisent une vie sociale et paisible. Mais ma description serait incomplète si je ne parlais pas des habitants. A chaque “Selamat pagi” (“bonjour” en indonésien) que j’ai donné, toujours le même retour : un grand sourire accompagné de leur “Selamat pagi”. Simple, tranquille et accueillant.

Quant aux enfants du village, certainement intrigués par notre venue, quelques uns se sont rapidement approchés et, très vite c’est tout un groupe d’enfants qui nous accompagnait, avec leur regard plein d’interrogations et leur sourire qui illuminait leur frimousse.

Certains nous tenaient la main, certains jouaient, plein de vie autour de nous. Je garderai longtemps cette image de leurs bras qui s’agitent pour un dernier au revoir pendant que le bateau qui nous ramène à l’hôtel s’éloigne.

Encore une dernière photo pour immortaliser leurs visages avant qu’on ne soit trop loin et ils deviennent tout petits sur le ponton. Une aventure riche en émotions dont j’aurai plaisir à me rappeler aussi souvent que possible.

Réserve naturelle de Tangkoko par Cyril et Didier LANTZ (photos des auteurs)

Dans 24 heures nous allons reprendre l’avion et quitter cette ile de Bangka, lieu d’un premier séjour en Indonésie et dans la mer des Célèbes. Ce n’est pas l’envie qui manque de remettre les palmes et aller saluer une dernière fois cette riche et colorée vie sous-marine mais la raison et la sécurité.

Alors puisque la possibilité nous est proposée, en ce dernier jour de notre séjour, embarquons sur un bateau pour une traversée vers la réserve naturelle de Tangkoko.

Après un débarquement sur une plage sauvage, nous avançons de quelques mètres dans la forêt et atteignons une bâtisse, lieu de rendez-vous pour le déjeuner. Déjeuner qui se fera attendre suite à des “incompréhensions” administratives. Et nous sommes déjà observés !

Un macaque noir à crête, habitué des lieux, nous propose quelques “singeries” afin de récolter quelque pitance !

Pendant que nous nous attardons devant ses mimiques, la table est dressée et nous allons déjeuner avant de prendre des sentiers qui vont nous conduire à travers cette forêt équatoriale chaude et humide.

Le long du sentier, des arbres impressionnants se dressent et nous invitent à admirer leurs racines.

Puis des chamailleries nous interpellent et nous nous taisons afin d’approcher de ces étranges onomatopées. Et nous voilà à la rencontre d’une tribu bien agile de macaques noirs !

Après plusieurs minutes d’observation nous reprenons notre marche d’aventuriers pour une seconde étape. Et en chemin, une surprise nous fait lever la tête et chercher des yeux un bel oiseau niché bien haut. Un Calao à cimier de toute beauté se repose alors que nous avançons vers un lieu enfoui ou nous faisons connaissance avec l’habitant que nous cherchons : le Tarsier.

Bien à l’abri dans des énormes racines il nous regarde avec ses grands yeux ouverts après s’être fait désirer. Il sait qu’il est la vedette et un tantinet espiègle joue à cache-cache avant de venir “chaparder” une délicieuse sauterelle qu’un des “étrangers” que nous sommes lui tendait.

Il est temps de laisser ce petit animal tranquille. Nous repartons, nous l’espérons, vers la mer où notre bateau nous attend.

C’est en confiance que nous suivons nos guides du Murex Bangka toujours enthousiastes et plein de bonne humeur.

Riche escapade que cette dernière virée de notre séjour dans cette réserve naturelle de Tangkoko. Une chose est certaine, si l’aventure nous y fait retourner un jour, le téléobjectif sera dans les bagages !

Pour l’anecdote, malgré la chaleur moite, ne faites pas comme nous et vous n’écarquillerez pas les yeux arrivés sur site en découvrant des gardes forestiers en pantalon et bottes alors que vous êtes en short et en nus-pieds !

