La plongée, ce ne sont pas seulement les séjours et les clubs, c’est aussi le matériel et les conseils !

Et à Photo Denfert, c’est souvent que Philippe LACHOT (à droite), accompagné par Clément HEYDACKER et Léo LACHOT, nous a conseillé et dépanné.

Et encore récemment, pour un flash récalcitrant, juste avant de partir effectuer notre reportage à Majorque !