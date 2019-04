Après un court trajet en jukung et une bascule arrière approximative de peur de heurter le balancier de l’embarcation, mon attention est alors attirée par une dizaine de raies pastenagues à points bleues qui, dérangées par notre présence, prennent immédiatement leur envol. Et ce n’est pas non plus les craintives anguilles jardinières croisées à quelques mètres de là qui m’offriront l’occasion de faire mes premiers clichés sous-marins à Bali.