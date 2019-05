Le printemps, c’est le moment du grand nettoyage. On fait des tas de matériel usagé, on les trie… C’est ce qui s’est passé récemment dans un club de la région parisienne qui s’est ainsi retrouvé avec une grosse quantité de palmes usagées et/ou dépareillées, et nous a questionné sur l’éventuel recyclage de tels articles en plastique/caoutchouc. Nous avons donc contacté un spécialiste en la personne de Manuel Cabrere, Product Line Manager chez AquaLung.

Voici sa réponse : “Il n’existe à ce jour aucune filière connue de recyclage pour les palmes, ni de structure pour leur donner une seconde vie (revalorisation de déchets). Le moins impactant, même si ce ne sont pas des solutions idéales, reste l’incinération et l’enfouissement. Donc jeter vos palmes dans une benne à déchets plastiques dans une déchetterie est pour le moment la meilleure solution.”

Dommage pour la planète…

“