Les requins autrement.

Gérard Soury a été invité à plonger dans le seaquarium du gros du roi et à suivre le travail des soigneurs de requins. Pour ou contre, bien ou mal, découvrez le travail de recherche et de sauvegarde mené par cet établissement. Nous avons aussi tenté de comprendre comment on choisit les espèces dont nous tolérons la captivité et celles pour la liberté desquelles nous luttons, faisant le point au passage sur les actions des grands aquariums français en faveur de l’environnement.

Extrait: Il est temps de se mettre à l’au. C’est par le sas que constitue l’espace de traitement que nous accédons au bassin de 800 000 litres. D’une parfaite transparence l’eau est à 24°C. L’épave disloquée d’un avion de chasse factice repose sur le fond, phagocytée par des laminaires géants. Sous la dérive détachée de la carcasse, à moitié dissimulé des regards un couple de requins-nourices se livre à ce qui ressemble aux prémices d’une parade amoureuse.