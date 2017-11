La première édition de l’Intro2tek Plongeurs International/ Diving Attitude s’est déroulée en Egypte à bord de l’Exocet du premier au 9 septembre dernier.

Le but était de faire découvrir à 15 plongeurs loisirs allant du niveau 2 au MF2 et ayant entre 70 et 2000 plongées au carnet tous les aspects de la plongée tek. Patrick Marchand, rédacteur en chef de Plongeurs International et à l’origine du projet précise le but de l’opération en ces termes: « Si à l’issu de ce genre d’expérience on rentre en disant La plongée tek ne sert à rien et je vais vous dire pourquoi alors je considère que c’est déjà une victoire. Car tout repose dans le je vais vous dire pourquoi. Et bien-sur si chacun rentre de ce voyage avec des idées neuves, en ayant découvert quelques techniques particulières qui pourraient s’appliquer à sa propre manière de plonger, comme adopter, très simplement, un spool pour son parachute ou un long hose pour son second détendeur, alors l’objectif est rempli. Et nous sommes allés bien au delà de ces espoirs. Chaque plongeur à participé à 5 ateliers, un par jour, de sorte qu’il a pu consacrer 3 plongées à chaque technique abordée, recycleur, side mount, multigaz, trimix et matériel et techniques de progression.

Pascal Bernabé, ambassadeur Mares Extanded Range encadrait l’atelier Trimix, un vrai plaisir et un véritable honneur pour les participants.

Nicolas Paulme, de Diving Attitude, enseignait l’art de tirer du fil en galerie aussi bien que les différentes techniques de progression, incluant le scooter, en plongée tek.

Bertrand Hémard, créateur du recycleur Triton faisait parti des ambassadeurs, le recycleur pour tous se pratique même en couple, ou encore en short comme on le verra dans un autre article.

Aurélie, de Diving Attitude aux commandes de l’atelier multi gaz. Une opportunité de plonger en bi avec 2 relais (pony), de jongler avec les fermetures de robinet, les changements de détendeur programmés, d’améliorer son équilibre et surtout son trim (position) le tout entre la surface et 60 mètres.

Enfin Stéphane Lecat, de Diving Attitude, animait l’atelier Side mount.

Vu le succès de l’opération et la pertinence des enseignements dispensés, Intro2tek sera reconduit en 2018 avec 15 nouveaux stagiaires, à vos marques. L’énorme besoin en matériel pour ce genre de voyage a été comblé par Aqualung France et Aqualung Egypte pour les produits Apeks, par Mares France pour la gamme Extanded Range et son ambassadeur Pascal Bernabé, par Scubapro France pour la gamme S-Tek et les ordinateurs multigaz de la gamme, par m3s pour les recycleurs Triton, par Tecline et par Proteus Dive shop, incontournable pour compléter notre matériel: robinets, mousquetons, harnais, rotules bref toutes ces petites choses que les généralistes ne tiennent pas en stock et qui sont indispensables à la plongée tek. Proteus est également revendeur Tecline.