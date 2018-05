Diving Attitude programme sa première croisière Abyssale Attitude en mer rouge de l’année.

Par Patrick Marchand. Photographies Fréd Bassemayousse/Diving Attitude et Patrick Marchand/Plongeurs International

Au départ de Hurghada, on connait la célèbre croisière Nord – Épaves qui conduit en général jusqu’au sud du Sinaï dans la réserve de Ras Mohammed et qui, depuis quelques années, a pris l’habitude, quel que soit l’opérateur, de pousser un peu jusqu’à l’entrée du golf d’Aquaba marqué par le détroit et l’ile de Tyran. Plus au nord dans le golf on connait par ailleurs la région de Dahab, haut lieu de la plongée à pieds depuis le bord et même des excursions plongée à dos de dromadaire avec bivouac embarqué. Mais jusqu’à une période récente il était impossible d’allier la croisière et les plongées légendaires de Dahab, le Blue hole ou le Canyon pour n’en citer que 2. En 2016, Diving Attitude a relevé le défi pour la première fois, avec la Croisière Abyssale Attitude en mer rouge, nous avions accompagné cette croisière inaugurale avec un groupe de plongeurs Tek encadré par Pascal Bernabé .

L’expérience s’est révélée passionnante non seulement pour la plongée mais aussi pour la proximité du Sinaï, sans aucun doute le plus beau paysage d’Égypte dont les côtes sont si abruptes que le bateau navigue souvent à quelques dizaines de mètres seulement du désert en ayant pourtant 100 ou 200 mères d’eau sous la quille. C’est justement cette particularité qui rend ce voyage exceptionnel du fait que le golf d’Aquaba n’offre quasiment aucun abri pour le bateau. Après plusieurs voyages de reconnaissance et grâce à un capitaine originaire de cette région, Diving Attitude a pourtant trouvé une petite excroissance de terre un peu au nord de Dahab qui permet d’aller le soir prendre un mouillage pour la nuit. En revanche dés le mouillage quitté pour la première plongée de la journée, le bateau restera en attente sans pouvoir mouiller.

Le bateau retenu pour cette croisière est l’Atlantis, 38,5 mètres de long, 8 mètres de large, 12 cabines doubles avec air conditionné individuel et tout le confort nécessaire pour ce genre d’expédition, notamment ses 2 annexes de 6 mètres permettant de plonger en toute sécurité sans obliger le bateau principal à venir trop souvent faire du rase cailloux. L’Atlantis est aussi équipé pour toutes les sortes de plongée tek, nitrox en standard, mais aussi en option à préciser lors de votre réservation, trimix, bouteilles relais, scooter, chaux sodée pour les recycleurs etc.

De Hurghada à Dahab en passant par Ras Mohamed

Au programme, les tombants vertigineux de Ras Mohamed, des plongées mythiques comme Shark et Yolanda reef, le fantastiques récifs du détroit de Tiran, les dérivantes de Jackson reef et Gordon reef, le canyon de Thomas reef et ses arches que les plongeurs qualifiés pourront aller franchir à près de 60 mètres. Et puis après une magnifique navigation le long du Sinaï, les plongée les plus légendaires de Dahab à commencer par le Blue Hole, curiosité géologique sculptée par une ancienne résurgence d’eau douce comme le célèbre Canyon de Woodhouse. Il reste quelques places pour cette croisière exceptionnelle. Pour en savoir plus et rejoindre l’Atlantis rejoignez l’évènement sur Facebook, écrivez à Diving Attitude ou connectez vous au site Diving Attitude et laissez vous guider. C’est la spécialité de la maison de s’occuper de vous!