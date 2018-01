L’archipel d’Okinawa.

Photo Stéphane Granzotto.

L’image que l’on se fait du Japon est assez éloignée d’une archipel tropical. Pourtant, plus de 2000 km au sud de Tokyo, la préfecture d’Okinawa déroule un chapelet d’iles qui viennent presque à toucher Taiwan et le tropique du Cancer en même temps. Nous avons exploré 3 iles, Ichigaki, Yonaguni et Iriomote. La plus spectaculaire, ou la plus incroyable si vous préférez,reste Yonaguni et son célèbre Monument largement utilisé par les scénaristes et les rêveurs de tout poil, à l’image de la magnifique bande dessinée Carthago qui en fait un des grands mystères ayant permis la survie du Megalodon. Stéphane Granzotto a rencontré l’homme qui a découvert le « Monument » et nous raconte son histoire. A quelques dizaines de minutes de vol, Olivier Mély a plongé à Iriomote et Pierre Hallé à Ichigaki, l’autre pays des Mantas.



Photo Pierre Hallé.

Le récit complet de cet incroyable voyage est dans Plongeurs International numéro 149. Vous pouvez connaitre le magasin de presse le plus proche de chez vous en tapant: Trouver la presse sur internet, vous pouvez aussi lire Plongeurs International chez vous ou au bureau sur votre PC.

Cet article inédit a fait l’objet d’un tiré à part spécial en Français et en Anglais à télécharger gratuitement en suivant le lien de lecture en ligne.

Lire la suite dans Plongeurs International en ligne

Découvrir la bande dessinée Carthago en 6 volumes sur la librairie de Plongeurs International.