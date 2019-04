Menjangan ile au nord-ouest de Bali : troisième escale (3 sur 5)

Menjangan, un p’tit air de Java !

Par Philippe Lahousse – Photos de l’auteur

On entend souvent dire de Bali qu’elle est l’île des Dieux tant la religion y est omniprésente. Mais à Bali, il y a aussi des démons que les femmes tentent chaque jour d’apaiser en abandonnant, partout sur le sol, de petites offrandes (les segahans) moins raffinées que les celles destinées aux Dieux et aux esprits (les canang sari).

L’île de Menjangan a la réputation d’être l’un des meilleurs endroits d’Indonésie pour pratiquer la plongée sous-marine. Alors en arrivant à l’embarcadère de Labuhan Lalang, sur la pointe nord-ouest de Bali, j’avoue que nous attendons beaucoup de cette journée. Et les choses commencent plutôt bien. Nous voilà dans un bateau traditionnel balinais pour une demi-heure de traversée, avec en toile de fond les volcans de l’île toute proche de Java dont le fameux Kawa Ijen, connu pour ses porteurs de souffre que nous sommes allés rencontrer la veille au fond du cratère.

Pas évident donc de tourner la page d’une expérience aussi forte mais l’eau cristalline qui baigne la surface du site de Garden eel résonne déjà comme une promesse de bon augure, et l’envie d’aller y tremper nos palmes prend alors très vite le dessus. Il est temps de basculer le long du tombant et de se laisser porter par un léger courant, tout juste suffisant pour profiter du spectacle sans aucun effort.

D’emblée, c’est la faune fixée qui attire tous les regards de la palanquée, et notamment les impressionnants bouquets de gorgones géantes qui filtrent la lumière au travers de leur dentelle aux couleurs si vives.

Les gorgones géantes jouent les stars sur le tombant de Garden eel

Et là, commence alors un spectacle sons et lumières participatif où chacun d’entre nous y va de son phare ou de sa bouteille comme instrument à percussion pour faire partager à l’ensemble de la palanquée ses plus belles trouvailles dans cette forêt habitée : tortue, antennaires, poissons-scorpions, nudibranches, galathée poilue, poissons-clown à collier et à trois bandes, lime électrique,… un vrai festival !

Un antennaire bien décidé à ne pas quitter les lieux ! Un poisson-clown à trois bandes en pleine séance de shooting dans son anémone préférée Sur le tombant de Garden eel, même les poissons-scorpions se parent de leurs plus belles couleurs

Mais à tout seigneur tout honneur car c’est bien à Aya, notre guide balinais, que revient l’une des découvertes les plus attendues de notre séjour : un hippocampe pygmée qui nous oblige à faire la queue pour l’observer tour à tour tant il est minuscule. Il fallait avoir l’œil pour dénicher cet hippocampe pygmée !

Et pourtant, le temps nous est compté car l’aiguille de notre manomètre nous rappelle déjà qu’il faut penser à remonter. Un arrêt sur le plateau du récif pour observer les anguilles jardinières qui ont donné leur nom au site et nous voilà en surface, tous le même sourire aux lèvres une fois le détendeur enlevé. Pas besoin de plus d’explications, la plongée à Menjangan est bien un must à Bali !



Avec qui ? http://www.ikandive.com/index_fr.html ——– Ikandive est un club franco-balinais dirigé par I Komang Mawi et Claire Muller. Il vous propose des sorties à la journée et des safaris plongées à la carte d’une durée allant de 15 à 21 jours.

