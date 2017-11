Suunto présente le nouveau Suunto EON Core, un ordinateur de plongée compact et coloré, doté d’un grand écran couleur et conçu pour les plongeurs débutants comme pour les plongeurs loisir actifs les plus expérimentés. Offrant des fonctionnalités telles que la connectivité mobile, la transmission de la pression d’air sans-fil avec Suunto Tank POD et une batterie rechargeable.

Une lisibilité exceptionnelle en toutes conditions

Le grand écran clair du Suunto EON Core indique tous les paramètres de plongée les plus importants dans des couleurs lumineuses et contrastées. Le nouveau mode dominant affiche toutes les informations importantes sous forme de chiffres larges faciles à lire et à comprendre en un coup d’œil.

Activé en permanence, le rétroéclairage garantit la lecture des données vitales même lors d’explorations d’épaves en eaux troubles ou lors de plongées de nuit.

Les plongeurs débutants pourront choisir l’un des écrans par défaut prêts à l’utilisation avant de s’immerger. Les plongeurs les plus expérimentés pourront quant à eux utiliser Suunto CustomDisplay™ pour modifier les paramètres de jusqu’à cinq affichages en fonction de leurs préférences individuelles.

Léger, rechargeable et pourvu de menus simples d’utilisation

Son boîtier composite renforcé est léger et se porte confortablement aux poignets de toutes tailles avec un bracelet en élastomère ou une corde élastique (vendue séparément). Rechargeable, sa batterie peut facilement se charger par USB. Selon vos réglages, vous pourrez effectuer 10 à 20 heures de plongée sur une seule charge.

Reprise du Suunto EON Steel, la structure de menu intuitive à 3 boutons assure une utilisation extrêmement aisée du Suunto EON Core sous l’eau, même avec des gants épais. Le Suunto EON Core prend 17 langues en charge.

Transfert de vos journaux de plongée sans-fil et logiciel actualisable

Une fois hors de l’eau, vous pouvez transférer vos plongées dans Suunto Movescount App sans-fil grâce à la connectivité Bluetooth et depuis un appareil mobile. Vous pouvez également changer vos réglages, conserver un journal de vos plongées et partager vos aventures et photos sous-marines dans Suunto Movescount.

Le Suunto EON Core est également compatible avec le Suunto Tank POD. Connectez jusqu’à 10 Suunto Tank POD sans-fil afin d’obtenir les informations de pression d’air et de vos gaz en cours de plongée.

Le Suunto EON Core sera disponible à l’automne 2017, au prix de vente conseillé de 699 €.

Le Suunto Tank POD est disponible à un prix de 229 €.