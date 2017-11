Scubexpert la nouvelle marque de Plongeurs International.

Le nouvel actionnaire d’une des marques leader de la plongée sous-marine demandait récemment à ses collaborateurs de résumer, dans un rapport circonstancié, l’évolution de ses détendeurs sur les dernières années. Les tests de Plongeurs International ont alors été largement utilisés pour illustrer cette évolution. Pourquoi ? parce que depuis 20 ans nous avons acquis une image d’indépendance que personne aujourd’hui ne conteste. Nos tests sont objectifs, conduits avec une déontologie sans faille et surtout avec des plongeurs « ordinaires » dont l’avis est réellement indépendant.

Les tests en aveugles des détendeurs, une exclusivité Scubexpert / Plongeurs International

Cette expertise dans le domaine du matériel coute cher, quand on dit du bien, chez nous, c’est par définition que l’on dit aussi du mal et force est de constater que beaucoup d’acteurs du monde de la plongée ne sont pas prêts à pardonner, oubliant souvent, quand ils sont mal notés, les pages dans lesquelles ils avaient précédemment été bien notés. C’est le prix de l’objectivité.

Cette expertise aura désormais un nom, une marque déposée :

Sous cette enseigne vous retrouverez, à l’avenir, nos bancs d’essais, mais aussi toute présentation de produits ou d’éléments techniques, d’aides aux usagers, qu’il s’agisse de pratique, d’entretien, de choix, bref, tout élément objectif utile aux plongeurs. Pour faire simple, l’information non sponsorisée, non payante, non publicitaire, indépendante, objective appelez là comme vous voulez, sera estampillée Scubexpert. Au moment même où vous quitterez une zone d’information pour une zone commerciale, la marque Scubexpert disparaitra.

Pour fêter l’arrivée de Scubexpert nous sommes heureux de mettre gratuitement à disposition de tous les plongeurs toutes les notices d’ordinateurs que nous avons collectées au cours de nos 20 ans de présentation de matériel, un peu plus de 310 à ce jour et plus demain j’espère. D’autres éléments viendront s’ajouter, tous utiles, tous gratuits, tous constituant la base d’une meilleure connaissance du matériel de plongée afin de se forger une opinion personnelle plutôt que d’adopter celle de votre moniteur ou de votre vendeur favori.



Tous les ordinateurs passés en revue et testés en labo, des protocoles uniques sur le marché, une étude exhaustive des modèles de décompression, une exclusivité Scubexpert / Plongeurs International

Dés aujourd’hui si une notice vous manque, rendez-vous sur le site de notre magazine, www.divosea.com, dans la rubrique « matériel » cliquez sur le logo Scubexpert et laissez-vous guider, ou alors cliquez sur l’image ci-dessous pour un accès direct.