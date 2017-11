En 1998, créer un évènement 100% dédié à la plongée, discipline sportive encore confidentielle à l’époque, était un sacré défi ! De ceux que seuls les audacieux savent se lancer et peuvent relever. Fondatrice du Salon International de la Plongée Sous-Marine, Hélène de Tayrac est indéniablement de ceux-là… Ils étaient quelque 10 000 visiteurs réunis autour d’une quarantaine de stands lorsqu’elle organise la première édition. L’an dernier, 58 275 personnes se pressaient dans les allées du Pavillon 4 où 413 exposants, équipementiers, voyagistes, offices de tourisme, clubs et fédérations, dévoilaient leurs nouveautés. Formidable vitrine pour les professionnels, le Salon International de la Plongée Sous-Marine a contribué à la démocratisation de la plongée, devenue un vecteur de découverte pour le grand public dont l’intérêt pour la nature et sa préservation va grandissant. Se faisant également tribune où l’on informe et débat sur les enjeux environnementaux par le biais de conférences, projections de documentaires et autres expositions photos et en présence de spécialistes de renommées mondiales tels Sandra Bessudo, Laurent Ballesta, François Sarano et bien d’autres encore. Fêter 20 ans de passion, c’est donc célébrer cette fenêtre ouverte sur le monde sous-marin, un univers à part où l’homme trouve l’émotion dans le respect. C’est aussi plébisciter une pratique conviviale, pour laquelle les notions de partage et de solidarité ne sont pas de vains mots. A l’entrée du Salon – dont l’accès sera gratuit pour les jeunes de 20 ans – les fabricants retraceront l’historique de l’évolution du matériel de plongée de 1998 à nos jours en exposant leurs produits phares. Côté partage, chacun pourra s’exprimer en participant au concours photo (850 inscrits l’an dernier) qui, pour cette édition particulière, se décline en 20 thématiques (mi-air mi-eau, rencontre homme/animal, épaves, noir et blanc, Méditerranée, etc) couvrant un large inventaire des trésors que recèlent les fonds sous-marins. Côté découverte, le vendredi soir, une nocturne exceptionnelle jusqu’à 22h permettra aux amateurs de voyage de trouver leur bonheur sur un marché géant de destinations toutes plus fascinantes les unes que les autres. Les réjouissances ne s’arrêtent pas là puisque 2018 marquera aussi les 30 ans de la sortie en France du film culte de Luc Besson, Le Grand Bleu, laissant présager quelques belles surprises à venir autour de cet anniversaire parallèle ! Qui sera le parrain ou la marraine du salon ? Quelles nouvelles expériences pourra-t-on vivre dans la piscine du Salon ? Patience, l’intégralité du programme de la 20ème édition du Salon International de la Plongée Sous-Marine vous sera bientôt révélé !

INFOS PRATIQUES Dates et Horaires Du vendredi 12 au lundi 15 janvier 2018 Le vendredi 12 janvier de 10h00 à 22h00 Les samedi 13 & dimanche 14 janvier de 10h00 à 19h00 Le lundi 15 janvier de 10h00 à 15h00 Tarifs et Billetterie Entrée : 12 €

Billet 2 jours : 21€ – Billet 4 jours : 27€ Gratuit pour les moins de 8 ans Vous pouvez acheter vos billets sur place Se rendre au Salon Adresse : Parc des Expositions – Pavillons 5/2 et 5/3

1 place de la Porte de Versailles – 75015 Paris (France) Parking pour véhicules et Autocars Voir aussi : Accès et tarifs parking Services et Restauration Le catalogue et programme du Salon vous est offert à votre arrivée. Un vestiaire tenu et gardé est à votre disposition

(2€/ Vêtement ou casque et 3€/ valise ou sac de voyage) Plusieurs espaces de restauration sont à votre disposition dans le Salon