TONGA

Le cycle de la vie

A 30 heures de vol de Paris et à 1600 kilomètres au Nord de la Nouvelle-Zémande l’archipel des Tonga une un chapelet de têtes d’épingles sur la carte. Comme la plupart des iles tropicales de cette zone, elle accueille pendant l’hiver australe sa population de baleine à bosse à la recherche de chaleur et de tranquillité pour s’accoupler et mettre bas. Réglementée mais facile, la rencontre avec les baleine à bosse reste un moment unique dans la vie d’un plongeur.

Extrait: De la mi-juin jusqu’à début octobre, les baleines sont visibles partout, mais le groupe d’iles de Vava’u, au nord de l’archipel, reste la zone la plus populaire. Nous y posons nos valises et embarquons avec Gary et Lisa, de Tonga Expéditions.