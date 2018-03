SAFARI BALI et Steven Weinberg, une histoire qui se renouvelle avec 2 SAFARIS BIO du 18 au 30 Juin et du 1 au 13 Juillet 2018.

Ces voyages singuliers allient les plus riches plongées balinaises aux plus belles plongées d’ALOR. Le programme varié alterne plongées Muck et sa faune bien particulière, plongées récif et ses multitudes de poissons, plongées dérives et ses pélagiques.

Les présentations seront orchestrées de main de maître par Steven Weinberg qui présentera ses topos en les basant sur vos photos, vos ressentis, vos commentaires. Aucun prérequis en biologie marine n’est nécessaire. Steven s’adapte parfaitement à tous les niveaux. Néophytes ou connaisseurs, nous y trouverons tous notre bonheur.

Ces deux SAFARI BIO, interactifs et évolutifs en fonction des affinités marines de chacun seront marqués, comme les précédents, par l’humour de Steven, la douceur indonésienne, la bonne humeur et le professionnalisme de l’équipe SAFARI BALI.

Un rendez-vous à ne pas manquer !

Pour tous renseignements: info@safaribali.com