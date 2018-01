Vous connaissez tous PHOCEA MEXICO à Playa del Carmen, si ce n’est pour y avoir plongé une fois dans votre vie de plongeur, au moins de réputation. Aujourd’hui, Didier, son fondateur, fort de ses 13 ans d’expérience au Mexique a décidé de développer Phocea à travers le monde en lançant des franchises.

Qui n’a jamais rêvé d’avoir sa propre structure de plongée, mais voilà plein de questions, plein d interrogations. Comment faire? Ou je souhaite m’installer? Comment avoir mes premiers clients? Comment faire de la communication et où ? combien ça coûte etc….ainsi, vous pourrez avoir toute l’expertise de Phocea, bénéficier d’une marque forte dans le monde la plongée, bénéficier des connections avec les différentes agences de voyages, savoir où monter un centre de plongée, bénéficier du service Phocea.

Lors du salon 2018 , qui se tiendra porte de Versailles du 12 au 15 Janvier prochain allez au stand E02 (attention pas le stand Phocea Mexico spécialiste du Mexique ) mais PHOCEA ALL AROUND THE WORLD .

Le système de franchise est très developpé dans le monde des affaires , mais cela sera une première dans le monde de la plongée sous marine . Alors si vous voulez avoir l’appui de professionnel , rendez vous stand E02 ou sur Diving-phocea.com