Voyage en pays Selayar avec Plongeurs International et C6Bo.

C6Bo et Plongeurs International organise un voyage exceptionnel à Selayar et à la découverte du peuple Soraja. Au-delà des plongées légendaires de l’archipel des Sulawesi, vous vivrez une expérience humaine hors du commun. Paris, Jakarta puis Makassar en avion, puis Bira par la piste et enfin une navigation de 2h30 pour Selayar Island, plus qu’un voyage c’est une véritable expédition en terre méconnue que nous allons vivre. Après quelques jours de plongée, nous partirons à la rencontre de la tribu des Kajang, peuple de la forêt aux coutumes ancestrales, pour nous rendre à Sengkang capitale de l’ancien royaume Buginais.

En pirogue ou par la route, pendant 5 jours, des villages flottants du lac Tempe aux soieries traditionnelles de Buginesses nous parviendrons finalement à Tana Toraja, région reculée ou les rites funéraires ancestraux sont uniques au monde, des adultes déposés dans la pierre aux enfants inhumés dans les arbres pour continuer d’y grandir dans l’harmonie avec la nature, nous découvrirons avec les tribus des coutumes bouleversantes au sens propre du terme. Loin des voyages aseptisés, mais tout en prenant un soin particulier de la sécurité de ceux qui se joindront à nous, je serai ravi de vous accompagner au bout du monde.

Au cours de ce voyage, ceux qui le souhaitent pourront réaliser leur propre reportage, photographie, vidéo, écriture, je serai disponible pour les aider à organiser un récit. Les sujets ainsi construits seront diffusé, avec l’accord des participants, sur divosea.com et sur le site de C6Bo, et dans Plongeurs International si les images le permettent. Cerise sur le gâteau, le meilleur sujet sera désigné par un jury au cours du salon de la plongée 2018 et le lauréat deviendra à son tour accompagnateur invité d’un voyage similaire en 2018. Une occasion de doubler la mise après avoir vécu un moment inoubliable comme ceux que j’ai eu le privilège de vivre avec Frédéric Lopez dans Rendez-vous en terre inconnue ou au cours des expéditions cinématographique auxquelles j’ai participé.

Je me réjouis déjà de ce voyage à la rencontre des autres, une sorte de voyage qui se termine toujours par une rencontre avec soi-même.

Pour en savoir plus vous pouvez venir nous rencontrer chez Plongeurs International ou chez C6Bo pendant le salon de la plongée 2018.