Calanques Propres est une grande opération écocitoyenne de ramassage sur le littoral de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et vers l’intérieur des terres rassemblant sur une même période et sous le même nom des organisations volontaires et engagées pour la réduction des déchets sauvages qui aboutissent en mer.

Elle a pour objectif de sensibiliser les pouvoirs publics et privés, les médias et le grand public à la problématique des déchets sauvages sur terre et en mer et de mieux connaître l’état et l’évolution de cette pollution par une évaluation quantitative et qualitative des déchets sauvages sur le linéaire de côte nettoyée.

Malgré cette progression dans la considération de ce problème, le chemin est encore long vers une généralisation de comportements individuels respectueux de leurs lieux de vie. Les déchets « sauvages » dispersés dans notre environnement sont partout … Les déchets jetés par terre aboutissent en mer via les réseaux pluviaux, les cours d’eau et le vent. Ce sont ces comportements qui créent les cours d’eau, mers et océans « poubelles ».

Depuis 2003, sous le nom de Calanques Propres, des associations, des entreprises, des particuliers et des collectivités, se mobilisent et unissent leurs efforts pour débarrasser le littoral de la Côte bleue à la Ciotat des déchets « sauvages » qui le souillent.

Cette année, Calanques Propres se déroulera le samedi 26 mai à partir de 9h et rassemblera plus de 80 structures et 1500 bénévoles.

Les structures participantes sont multiples, Parc National des Calanques, Office National des Forêts, associations, Comités d’intérêts de quartier (CIQ), entreprises, sociétés nautiques, clubs de plongée, de randonnée et de kayak, mais aussi classes d’élèves, avec le soutien humain et logistique des villes partenaires, de la Métropole Marseille Provence et de Radio France.

Que ce soit à pied ou à la nage, rejoignez ce grand mouvement citoyen !

Si vous voulez participer à cette journée en tant que plongeur, inscrivez-vous auprès de l’association de René Heuzey – un Océan de vie – qui organisera les spots de mise à l’eau.