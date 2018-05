Dans Plongeurs International 150 .

Les gilets de voyage essayés en mer par nos testeurs.

En mars dernier, nos testeurs ont plongé avec 9 gilets de voyage, ou réputés tels selon leur fabricant : légers (en principe) et peu encombrants (idéalement). Mais certains sont pourtant plus adaptés au voyage que d’autres, et laissent parfois de côté la notion de confort ! Ce dossier est l’occasion de faire le point sur les techniques utilisées pour faire léger, des évolutions du concept de gilet tek comme l’Apeks, le X-Deep ou le Finnsub , mais avec un faible volume et une plaque légère, aux gilets spécifiquement dessinés pour s’accommoder de toiles légères sans mettre la résistance en péril, comme le Cressi ou le Beuchat , en passant par les gilets atypiques comme l’Aqualung Rogue ou le Scubapro Hydros.

Extrait : « Voyager commence à la maison, quand on fait son sac. Le langage populaire en a même fait une expression synonyme de départ. On passe un moment sur Internet à chercher une information qui ne nous plaît jamais alors on appelle le voyagiste, la compagnie ou un copain qui connaît l’affaire et on se résout à la douloureuse évidence : il va falloir faire rentrer tout ça dans 23 kilos, ou deux fois 23 ou une fois 32… Peu importe, il faudra réduire un bagage systématiquement trop lourd ou trop gros. »

