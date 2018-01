Intro to tek, l’expérience inédite.

Photo : Patrick Marchand

L’expérience Intro to Tek s’est déroulé chez Diving Attitude, à bord de l’Exocet en septembre dernier. 15 plongeurs loisirs ont participé à ce voyage accompagné par 5 encadrants qualifiés pour les disciplines proposées, la plongée multigaz, la plongée trimix, la plongée sidemount, la plongée recycleur et le matériel adapté à la plongée tek. Ce dossier a été réalisé avec l’aide de:

Aqua Lung France et Egypte pour le matériel Apeks mis à disposition, Aqua Lung avait par ailleurs envoyé un ambassadeur à bord de l’Exocet pour aider à la préparation du matériel dans les meilleurs conditions.

Mares XR, la gamme Extended Range de Mares était largement représentée dans les différents ateliers, Pascal Bernabé, ambassadeur Mares, assurait par ailleurs l’encadrement de l’atelier Trimix, un domaine ou sa compétence n’est plus à prouver

Scubapro France qui avait fourni un set complet de la gamme X-Tek pour la plongée Sidemount

M3S, le fabricant des recycleurs français Triton. Bertrand Hémard, l’un des inventeurs du Triton et dirigeant de M3S était à bord en qualité d’ambassadeur de la marque et d’encadrant pour l’atelier recycleur

Tecline, le fabricant Polonais bien connu dans le monde de la plongée tek nous avait fourni un kit complet pour le Trimix dorsal et un autre pour le Sidemount

Proteus Shop, le magasin en ligne spécialisé dans la plongée tek nous avait fourni tous les petits accessoires indispensables à cet exercice et si compliqués à trouvé dans le commerce traditionnel.

Au total nous disposions de 12 kit complets plaque dorsale, wings et set de détendeurs en montage DIR, de 5 kits complets pour le Sidemount, de 4 Recycleurs, de 15 paires de palmes Tek, de 15 spool, parachutes à soupape, dévidoirs et ardoise, le b-a-ba de l’équipement Tek et de 5 propulseurs fournis par Diving Attitude.

Photo Patrick Marchand

Le principe: 5 ateliers, 1 par jours, pour appréhender en une semaine tous les aspects de la plongée Tek et décider en toute connaissance de cause de ce qui correspond aux besoins et aux attentes de chacun. Chaque atelier est suivi par 3 stagiaires pour 1 encadrant. Les plongées vont jusqu’à 60 mètres. Le récit complet de cette expérience est à suivre dans Plongeurs International numéro 149. Vous pouvez connaitre le magasin de presse le plus proche de chez vous en tapant: Trouver la presse sur internet, vous pouvez aussi lire Plongeurs International chez vous ou au bureau sur votre PC.

Lire le numéro 149 de Plongeurs International en ligne Pour réserver votre place sur la prochaine croisière intro to tek avec Diving Atttude

L’expérience ayant été plus que concluante, comme vous le constaterez en lisant les réactions des participants dans le dossier, nous avons décidé d’organiser un Intro To Tek 2018 en juin prochain, les inscriptions sont déjà ouvertes chez Diving Attitude, bien sur vous pouvez venir au salon de la plongée nous rencontrer pour en parler.