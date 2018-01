Galapagos

Les iles Enchantées

Photo Greg Lecoeur

L’archipel des Galapagos est l’objet de tous les fantasmes des plongeurs et c’est parfaitement justifié. C’est sans aucun doute l’une des 4 ou 5 destinations les plus magiques de la planète, un endroit ou se rencontrent des animaux qui demanderait de faire 4 ou 5 autres voyages, et pas n’importe lesquels, pour cumuler autant de sensations. Sans compter que certaines espèces, à l’image de cet Iguane, n’existent nul par ailleurs. Greg Lecoeur est allé y consommer sans grand prix du prestigieux magazine National Géographic et en a rapporté un sujet sublime.

Photo Greg Lecoeur

Le récit complet de cet incroyable voyage est dans Plongeurs International numéro 149.