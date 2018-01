AquaMonde désormais dans Plongeurs International.

Depuis pas mal d’année, robert Pakiela animait avec une équipe de passionnés ce magazine atypique, vendu uniquement sur abonnement, et entièrement consacré à la photo sous-marine. Présentations de photographes, portfolio se partageaient le contenu éditorial avec les leçons de photographie et les voyages orientés photo bien-sur. AquaMonde ayant du cesser sa parution, nous avons, Robert Pakiela et moi convenu d’une reprise de la dette abonnement d’AquaMonde. Les abonnés de cette revue recevront donc, avec leur accord, Plongeurs International à concurrence des numéros restant à leur servir, les abonnés traditionnels de Plongeurs International et tous nos lecteurs au numéro, version papier ou numérique, verront leur revue s’enrichir de cette rubrique nouvelle.

Pour le numéro 149, robert Pakiela signe une remarquable leçon de recadrage tout en image, what else ?

Et un très beau reportage sur Grande Anse, en Martinique, histoire de rappeler que même dans des endroits connus et avec des sujets classique, la technique photographique fait la différence. Audiard aurait sans doute qualifié ces photos de « photos de concours ».

La suite de ces dossiers et tous les autres est à lire dans Plongeurs International numéro 149. Vous pouvez connaitre le magasin de presse le plus proche de chez vous en tapant: Trouver la presse sur internet, vous pouvez aussi lire Plongeurs International chez vous ou au bureau sur votre PC.