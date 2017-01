En exclusivité et en avant-première : de 11h00 à 12h00 le samedi 7 janvier en salle de projection (Salon de la plongée 2017)

Publié le 14 décembre 2016

SCUBAPRO et Kevin Sempé, jeune directeur de la photographie très prometteur et partenaire de SCUBAPRO, auront le plaisir de présenter en exclusivité une projection de L’océan, le temps d’un battement, un mini-film de 4 minutes qu’il a tourné dans l’Océan Indien lors de l’essai de la toute dernière caméra RED Weapon 8K. A l’ère de la vulgarisation de la 4K, Kevin Sempé a voulu tester les derniers retranchements de la prise de vue sous-marine en très haute résolution et a également réalisé des séquences en ultra slow motion jusqu’à 300 images par seconde. La (re)découverte de ce haut lieu de la plongée et de ces grands animaux marins sera condensée dans un court-métrage tourné en Cinémascope et accompagné d’une musique originale composée pour l’occasion.

Kevin Sempé a travaillé durant de nombreuses années dans le cadre de la production de documentaires et de publicités, et plus spécialement dans le milieu sous-marin, équipé avec du matériel SCUBAPRO. Vivez 4 minutes de pure beauté visuelle, rencontrez et échangez avec ce jeune et innovant directeur de la photographie qui travaille également avec de grands cinéastes de l’univers de la plongée sous-marine. SCUBAPRO est très honoré de travailler aux côtés de Kevin et de promouvoir cette ode à la beauté marine, qui représente tout ce que nous aimons et qui nous passionne, notre monde sous-marin.