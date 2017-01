Dédicaces au Salon 2017 : La nuit sous la mer

Publié le 14 décembre 2016

A la rencontre de François de Roubaix avec ses enfants Benjamin et Patricia qui seront exceptionnellement présents au salon de la Plongée 2017 Porte de Versailles sur le stand de Plongeurs International pour une séance de dédicace le dimanche 8 janvier à 16h00.

Ce livre est un hommage à François de Roubaix, compositeur de musique de film. Il a signé, notamment, la musique du « Vieux fusil », pour laquelle il obtient, à titre posthume, le césar du meilleur compositeur en 1976 et la musique de la célèbre série « Les chevaliers du ciel ». Il a travaillé avec les plus grands réalisateurs de l’époque, Robert Enrico, Yves Boisset ou Jean-Pierre Mocky. Passionné de photographie et de plongée, il préparait un livre : « Une nuit sous la mer ». Afin de faire des photos pour illustrer l’édition à paraitre, François de Roubaix, accompagné de son guide et d’un ami musicien, part en plongée et meurt accidentellement dans une grotte sous-marine au large du Tenerife. Ils avaient commis l’imprudence de plonger sans fil d’Ariane.

Quarante ans plus tard, avec l’accord de ses deux enfants, Benjamin et Patricia, qui avaient au moment du drame respectivement 6 mois et 10 ans, les éditions honfleuraises FL, éditent ce livre inspiré par la maquette réalisée par François de Roubaix. On y découvre des photos d’une très grande qualité, si l’on considère les difficultés de l’époque à faire des prises de vues sous-marine, en argentique, sans autofocus et en diapositives couleurs 36 poses !

Un album mémoire, intime et émouvant.

Préface et présentation de Gilles Loison et François Louchet. Textes et photographies, François de Roubaix. Editions FL. 36€00