Coup de coeur librairie : « Les trous du cul du monde »

Publié le 20 septembre 2016

Les trous du cul du monde.

Voilà un livre unique et désopilant ! Son titre, qui reprend une expression bien connue, laisse entrevoir le ton du récit et la découverte de lieux pour le moins peu ordinaires !

L’auteur, ancien reporter journaliste pour des guides touristiques, a écumé notre planète pour nous dénicher les meilleurs plans de voyages et nous faire découvrir l’inconnu. En trente ans de voyages lointains, il en a tiré des histoires décalées, impensables et rocambolesques. « Le TDCDM, pour rester poli comme le souligne l’auteur avec humour, est un lieu méconnu, de préférence sordide, voire hostile ». Pas de plages dorées ni de mers turquoise dans ces trente récits, qui vont vous plonger tout à tour dans une maison close et sa mère maquerelle des Galápagos, dans des attaques de varans de Komodo, dans une course poursuite avec des racketteurs éthiopiens ou des zombies haïtiens.

Dépaysement garanti, à lire absolument !

Les trous du cul du monde. Tristan Savin. Editions Arthaud. Dans l’excellente collection Ecrivains voyageurs. 15€