Rares sont les endroits ou l’on peut se mettre à l’eau avec le plus grand animal ayant jamais vécu sur la terre, Didier Brémont à la vidéo et Gérard Soury à la photo ont eu ce privilège et témoignent dans cette vidéo au contact et dans le très bel article à lire dans Plongeurs International numéro 148.

Souscrivez à notre Newsletter ! Et vous recevrez les dernières informations sur Divosea et Plongeurs International. Envoyer ! Merci pour votre email !